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Redacción 24 nov (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun logró un buen triunfo en casa del colista Hafnarfjordur en Islandia (35-40), con un partido sobresaliente del joven de 19 años Martín Duque, y se jugará su pase a la siguiente fase de la Liga Europea el próximo martes contra el Marítimo Madeira portugués.

El joven guardameta David Faílde se convirtió en un muro en el primer tiempo para los islandeses, llegó a sumar un 55% de paradas y eso permitió al Bidasoa no quedarse atrás en el marcador porque empezó espeso en ataque.

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El talento del central de 16 años NarfyArndal era además indescifrable para los visitantes y eso complicó mucho unos planes del equipo vasco que tenían como único objetivo el triunfo que le permitiera seguir vivos en esta competición europea.

Otro talento, en este caso el de Martín Duque, dio el salto de calidad que precisaba el Bidasoa para coger renta de hasta cinco goles en unos minutos muy afortunados también del chileno Esteban Salinas.

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El conjunto guipuzcoano aguantó el arreón de los islandeses en el inicio del segundo tiempo y con defensa, paciencia y el buen hacer de Duque, con lanzamientos lejanos que auguran un futuro espléndido para él en la selección nacional, mostró los argumentos suficientes para llevarse un celebrado triunfo.

- Ficha técnica:

35 - Hafnarfjordur: Gislansson, Porteinsson- portería- Gudmunsson (7), Gunnarsson (1), Pantano (1), Hardarson, Elosson (1), Olafson (2), Eisson (1), Asgeirsson, Valsson (3), Sindrason (2), Sigurgeirsson (7), Arndal (8), Gudjonsson (2 de pen.), Hjardansson.

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40 - Bidasoa-Irun: Failde, Skrzyniarz-porteros- Xabi Tuá (2), Nevado (3), Gorka Nieto (3), Jevtic (1), Mujika (3), Xabi González (4, 2 de pen.), Esteban Salinas (6), Sladkowski (1), Magalhaes (3), Mindegia (1), Jon Ander Iribar, Cavero (2), Furundarena (2), Martín Duque (9).

Marcador cada cinco minutos: 1-2; 4-5; 8-9; 10-12; 11-15; 15-19 -descanso- 19-22; 22-26; 24-28; 28-32; 31-36; 35-40.

Árbitro: Mihai Pirvu y Radu Potirniche (Rumanía). Excluyeron a Olafsson, Gunnarsson, Sigurgeirsson (2), Pantano, Sladkowski, Jevtic y Furundarena.

Incidencias: partido de la quinta jornada de la Liga Europea disputado en el pabellón Kaplakriki, en Reikiavik. EFE

cr/ism