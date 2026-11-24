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Manuel Sánchez Gómez

Londres, 24 nov (EFE).- El Arsenal volvió a pinchar en la Champions League, esta vez dejándose dos puntos en casa contra el Borussia Dortmund (1-1), y llegará con urgencias al partido de dentro de dos semanas contra el Real Madrid en este mismo escenario si quieren asegurar la posición dentro del top ocho.

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Los 'Gunners', que ya habían empatado en esta fase de grupos contra el Bayern de Múnich, no pudieron en casa contra el Dortmund en un partido que tenían controlado gracias a un tanto de Viktor Gyökeres. Sin embargo, un latigazo en la segunda parte de Maximilian Beier igualó el marcador y, pese a que los de Mikel Arteta tuvieron ocasiones suficientes para llevárselo, incluyendo un doble remate al palo, se tuvieron que conformar con un empate que les obliga a ganar al Real Madrid el próximo 9 de noviembre.

Eso ya será con David Raya en la portería, una vez el portero español supere el problema en el hombro que sufrió este fin de semana y por el que no pudo estar contra los alemanes. Su lugar en el once lo ocupó Kepa Arrizabalaga, que no tuvo mucho trabajo y poco pudo hacer en el tanto de Beier.

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La noche parecía tranquila para el Arsenal que no tardó ni diez minutos en adelantarse con un remate de Gyökeres desde la frontal en el que Gregor Kobel pudo hacer mucho más.

Estuvo muy flojo el portero suizo, que no se esperaba el disparo del sueco. Nada hacía indicar que el Arsenal iba a sufrir y el partido iba encaminado a que en algún momento llegara el segundo y esto se acabara, pero en la segunda mitad, sin haber sentenciado el Arsenal, Beier rompió a Gabriel con un amago dentro del área y sorprendió a Kepa, que se quedó clavado, con un disparo al primer palo. El tanto sentó con un jarro de agua fría a la hinchada londinense, mientras que los alemanes lo celebraron como llevaban animando toda la noche.

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Ese empate dio lugar a un torrente de ocasiones del Arsenal, que rozó el 2-1 en la cabeza de Gyökeres, en un doble rebote en el palo de Serhou Guirassi y en alguna más, mientras que a los germanos, contentos con el empate, les anularon el 1-2 por fuera de juego de Jobe Bellingham.

Pese a que Arteta metió a Mikel Merino en los minutos finales, a la espera de un milagro del ex del Dortmund, no hubo tercer gol en el Emirates y el Arsenal se queda con once puntos tras cinco jornadas. Son quintos, pero este miércoles pueden superarle cuatro equipos y acabar la jornada fuera de los ocho primeros.

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El Dortmund se queda séptimo, con diez unidades.

- Ficha técnica:

1 - Arsenal: Kepa; White (Timber, m.65), Konsa, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly (Guimaraes, m.65), Odegaard; Tzolis (Eze, m.65), Madueke y Gyökeres (Merino, m.87).

1 - Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Gadou (Mane, m.89), Anton, Schlotterbeck, Svensson; Veerman, Bellingham (Sabitzer, m.73), Nmecha; Beier (Karetsas, m.64) y Silva (Guirassy, m64).

Goles: 1-0. Gyökeres, m.10 Y 1-1. Beier, m.55

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada cinco de la Liga de Campeones disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE

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