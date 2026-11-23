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Alicante, 23 nov (EFE).- El Low Festival ha anunciado este lunes el regreso de Vetusta Morla a su cartel de cara a su edición de 2027, que se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto en el Parque Antonio Soria de Torrevieja (Alicante).

La organización ha explicado en un comunicado que con este anuncio la banda madrileña "vuelve a Low, su casa, donde siempre que han venido han firmado conciertos completamente únicos que quedan el recuerdo durante todo el año".

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"En 2027 volverán con repertorio nuevo y, por primera vez, en Torrevieja", han añadido.

De esta forma se suman a Hot Chip, Siloé, Shinova, La La Love You, Sanguijuelas del Guadiana, Elyella, Puño Dragón, Cervatana, Perfecto Miserable, Ultralágrima, 1111 y Grumpys, que ya han confirmado su presencia.

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En 2008, Pucho, Guillermo Galván, Juanma Latorre, Álvaro B. Baglietto, David ‘el Indio’ García y Jorge González publicaron en su propio sello, Pequeño Salto Mortal, 'Un día en el mundo', un debut autoeditado con canciones como ‘Copenhague’, ‘Sálvese quien pueda’ o ‘Valiente’ que los situó en el centro del pop y el rock independiente en España.

Tras la gira de 'Figurantes', la banda anunció una pausa que ha durado dos años.

Este otoño han vuelto con la publicación en septiembre de 'Si vuelves', el primer adelanto de su octavo disco de estudio, y el 2 de octubre arrancó en el Palau Sant Jordi de Barcelona 'Gira de vuelta. Canciones de Ida', que les ha llevado también al Roig Arena de València y el Movistar Arena de Madrid.

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La organización del Low Festival ha explicado que se seguirán desvelando nombres de su cartel las próximas semanas. EFE