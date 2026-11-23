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Madrid, 23 nov (EFE).- El presidente de la Asociación Española de Centros de Datos Spain DC, Emilio Díaz, ha insistido en la "injusticia manifiesta" que supone el real decreto de centros de datos aprobado el viernes por el Gobierno y ha anunciado que ya disponen de una primera versión del recurso que presentarán ante la justicia.

Díaz ha afirmado este lunes durante el congreso anual de Spain DC que este martes esperan "darle carpetazo", al mismo tiempo que ha asegurado que confían en la justicia y que no les gustaría esperar a que se derogase por un cambio de Gobierno.

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En el acto también ha intervenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha expresado su deseo que el "populismo barato" no afecte al desarrollo de la industria de los centros de dato.

Asimismo, el político del PSOE ha elogiado "el enorme esfuerzo" del sector en cuanto al ahorro de agua y la optimización energética.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado viernes el Gobierno aprobase el real decreto de criterios de sostenibilidad para los centros de datos, que fija que deben justificar el consumo de un 80 % de energía renovable con "correlación horaria" y establece requisitos en el consumo del agua.

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Esta normativa también recoge un régimen transitorio que, según el socio responsable de energía de la consultora PWC, Óscar Barrero, "prácticamente no ofrece ninguna flexibilidad".

Barrero ha remarcado que adherirse a este mecanismo implica que los centros de datos den su consentimiento a ser desconectados de la red en momentos puntuales de tensión. Algo que, según ha reconocido, históricamente no ha ocurrido muchas veces, aunque ha añadido que "el pasado no justifica el futuro".

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Asimismo, ha explicado que esta normativa "no tiene parangón" en otros países de nuestro entorno, incluso en aquellos en los que los centros de datos tienen un peso mayoritario en la demanda.

Además, el vicepresidente de renovables de Wood Mackenzie, Javier Revuelta, ha afirmado que cumplir el 100 % de las horas con un 80 % de energía renovable conlleva un alto sobredimensionamiento de potencia, coste y vertidos de recurso renovable.

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Por ello, considera que relajar la correlación horaria a un balance mensual o anual que permita compensar sobrantes y faltantes renovables horarios reduciría considerablemente este sobredimensionamiento. De hecho, explica que el principal problema no residiría en el 80 % renovable exigido sino en que se tenga que utilizar en el 100 % de las horas.

Durante su intervención en el congreso anual de Spain DC, Revuelta ha dicho que se proyecta un impacto moderado de los centros de datos en el mercado mayorista y, en el minorista, estima que la diferencia absoluta en el precio para la demanda final en un escenario con 3 GW de consumo de centros de datos añadidos en 2030 frente a uno sin nuevos centros sería de 1,5 euros por megavatio hora (MWh). EFE

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