Guardar

Toledo, 23 nov (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que siente "rabia y un profundo dolor" tras confirmarse el asesinato machista de Elena, de 37 años, en Villarrobledo (Albacete), que se convierte en la cuarta víctima mortal en la región en este 2026.

A través de un mensaje en su perfil de X, García-Page ha recalcado: "no podemos acostumbrarnos a estos hechos, ni normalizarlos ni aceptarlos".

PUBLICIDAD

El presidente de Castilla-La Mancha ha trasladado su pésame y cariño a los familiares y personas cercanas a Elena, y les ha asegurado: "Estamos a vuestro lado".

García-Page ha recordado que esta nueva víctima de la violencia machista es la cuarta en lo que va de año en la región, tras los asesinatos de Seseña y Alameda de la Sagra, en la provincia de Toledo, y de Valverde de Júcar (Cuenca). EFE

PUBLICIDAD