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Madrid, 23 nov (EFE).- Las últimas encuestas publicadas este lunes sobre las elecciones generales del 29 de noviembre coinciden en situar al PP como primera fuerza política, con una estimación de voto de entre el 30,3 % y el 31,9 %, y apuntan a que el PP y Vox superarían con holgura los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Estas son las principales conclusiones de los sondeos publicados hasta este lunes, último día en que se pueden difundir antes de las elecciones del próximo domingo.

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La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe publicar o difundir encuestas durante los cinco días previos a la votación, es decir, entre el martes 24 y el sábado 28.

El PSOE ha recortado la distancia con el PP por el primer puesto a lo largo de la campaña y su estimación de voto oscila entre el 27,2 %, la más corta, y el 30,9 % la más amplia.

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Vox afianza su posición como tercera fuerza, con entre el 17,3 % y el 19 % de los votos, frente al 12,3 % de respaldo que obtuvo en las elecciones de 2023.

El sondeo de 40dB para El País publicado este lunes sitúa al PP en el 31,8 % de los votos y le otorga un resultado más probable de 130 diputados, con una horquilla de entre 127 y 136 escaños. Vox obtendría el 17,3 % y 57 escaños (51-61), por lo que juntos sumarían 187, 11 por encima de la mayoría absoluta.

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El PSOE lograría 124 diputados (116-127) con el 30,9 % de los votos y Frente Amplio, 9 (8-11) con el 3,9 %.

Según este estudio demoscópico, el equilibrio entre los bloques apenas ha variado tras diez días de campaña electoral.

ERC, EH Bildu y BNG ampliarían su representación en el Congreso, donde entraría por primera vez Adelante Andalucía con hasta tres diputados, mientras que Junts y PNV se quedarían por debajo de los 5 escaños y no podrían formar grupo propio.

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El sondeo de Sigma 2 para El Mundo concede este lunes un 31,7 % del voto al PP, que obtendría entre 124 y 130 escaños; un 28,3 % al PSOE (113-119), un 17,9 % a Vox (58-63), un 7,2 % a Frente Amplio (11-14) y un 0,7 % a Podemos que le convertiría en un partido extraparlamentario.

Además, ERC lograría 11 diputados, cuatro más que en 2023, mientras que Junts pasaría de 7 a 3.

La encuesta de este lunes de NC Report para La Razón da al PP el 31,9 % y entre 130 y 133 escaños; al PSOE el 27,2 % (108-111), a Vox el 19 % (64-66) y a Frente Amplio el 5,6 % (8-9). Según este estudio, los socialistas mejorarían 1,1 % su estimación de voto respecto al que publicó hace una semana, día 16.

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El Español publica también una encuesta de Sociométrica que concede al PP 134 escaños y le da una ventaja de 3 puntos sobre el PSOE que lograría 114 escaños; a Vox 63 y a Frente Amplio 4.

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el pasado jueves, el PSOE ha reducido la distancia con el PP. El sondeo de 40dB ha reducido la distancia a 9 décimas; Sigma Dos a 3,4; GAD3 a 2,7; NC Report a 4,7 e Ipsos a 0,5.

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Publicación PP PSOE VOX FA PODEMOS

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13 noviembre 31,5 29,4 18,8 3,5 1,3

16 noviembre 31,5 30,3 18,0 3,7 1,1

18 noviembre 32,2 30,7 17,0 3,5 1,2

21 noviembre 31,9 31,6 16,9 3,6 1,0

22 noviembre 31,8 30,9 17,3 3,9 1,1

13 noviembre 31,0 25,4 19,7 7,3 1,4

16 noviembre 30,8 26,1 19,8 6,7 1,4

18 noviembre 30,7 26,7 18,3 6,9 0,8

21 noviembre 31,5 28,0 18,9 7,1 0,7

23 noviembre 31,7 28,3 17,9 7,2 0,7

(+ el sondeo de Frente Amplio en esta encuesta incluye Front Valenciá y UPC)

9 noviembre 31,9 25,9 18,6 5,1 1,4

22 noviembre 31,1 28,4 18,1 5,8 1,1

16 noviembre 32,1 26,1 19,0 7,6 1,5

23 noviembre 31,9 27,2 19,0 5,6 -

22 noviembre 30,3 29,8 17,9 4,8 1,1

EFE

eaa/ros