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Madrid, 23 nov (EFE).- Los problemas del profesorado en las aulas van más allá de las faltas de respeto o amenazas, los docentes se enfrentan ahora a una nueva forma de acoso: los 'curis' viñetas que los estudiantes crean con IA y publican en redes sociales anónimas para ridiculizarlos o incluso para acusarles de falsas acciones: "Tienen que demostrar que aquello no es cierto".

Es una de las preocupaciones que transmite el sindicato docente ANPE, uno de los más representativos en el ámbito de la enseñanza pública, y que denuncia el incremento de llamadas de profesores y profesoras para preguntan cómo abordar un problema que cada vez genera más ansiedad.

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"Estamos empezando a ver casos graves de 'curis', y es un tema muy inquietante porque estamos hablando de menores", señala la coordinadora del Defensor del Profesor de ANPE, Teresa Hernández, que recuerda que puede haber escenas en las que se insinúen acercamientos de profesores a alumnas que son falsos pero "que ya generan dudas".

"El momento en el que se implica a un agente de las fuerzas del orden, el caso impacta enormemente en la salud emocional del profesor o profesora", recalca.

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De hecho los casos de ansiedad han aumentado en el curso 2025-2026 y los reportan el 72 % de los docentes que acuden al Defensor del Profesor. Los avisos de bajas laborales representaron el 19 %, dos puntos más que el curso anterior.

"¿Qué hago con mi vida?", le preguntaba un docente madrileño al coordinador del Defensor del profesor en la Comunidad de Madrid, José Antonio Carmona, que relata que atiende mensajes de llamadas hechas incluso los fines de semanas "porque tienen miedo a enfrentarse a los lunes" y "muchos empiezan contando que están diagnosticados con ansiolíticos".

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El acoso al docente representa un 17 % de las denuncias que recibe el Defensor de ANPE, que ha canalizado 417 casos en el último curso, 97 más que el curso anterior. Los expertos del sindicato avisan de que sobre todo preocupa el acoso procedente de las familias: se reportaron 294 casos.

"También preocupan las agresiones de los adultos. En el momento en que un padre, madre o tutor agrede a un docente, la autoridad de ese docente ante su hijo ya está rota y recomponerla es muy difícil", señala la coordinadora estatal del Defensor del Profesor.

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La Consejería de Educación de Murcia ha pedido a los centros extremar la vigilancia e impulsar medidas de concienciación, mientras que el gobierno de La Rioja trabaja en unas instrucciones para que los centros sepan cómo actuar. Navarra ha creado una web específica con recursos e información y otras comunidades han dado orientaciones a centros y familias.

"El alumno o alumna debe saber que aunque las redes son anónimas, no están sobreprotegidos y se puede determinar quiénes están detrás", avisa Teresa Hernández.

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Recientemente la red social TikTok ha ampliado sus herramientas para detectar contenidos generados con IA y proteger a sus usuarios ya que en muchos casos los 'curis' se elaboran a partir de fotografías reales de profesores y estudiantes que son manipuladas para generar viñetas, animaciones o vídeos falsos.

TikTok ha creado una nueva aplicación opcional, llamada 'Likeness Detection', que avisará a los creadores de contenidos registrados del uso ilícito de su imagen y podrán denunciarlo directamente a los equipos de seguridad de la plataforma.

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La LOMLOE reconoce al profesorado como autoridad pública pero deja en manos de los gobiernos autonómicos la aprobación de una ley de Autoridad Docente y su desarrollo reglamentario.

Algunos gobiernos regionales ya la han puesto en marcha, como Madrid, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco o Castilla y León, pero en otros aún está sin desarrollar y muchas comunidades no se la han planteado.

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El objetivo es establecer la presunción de veracidad del docente y que se tipifiquen las agresiones como atentado contra la autoridad del profesor durante el ejercicio de su profesión.

"Es una herramienta más para hacer frente a las acusaciones, aunque hay gobiernos que no hacen demasiada publicidad de ella y muchos docentes no saben ni que existe", puntualiza Carmona. EFE

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