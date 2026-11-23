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México, 22 nov (EFE).- Kyle Shanahan, entrenador de los San Francisco 49ers, dijo este domingo que jugar como locales en el Estadio Azteca fue una ventaja para derrotar a los Minnesota Vikings por 35-10.

"La ventaja de jugar en casa fue sensacional. Como dije antes, nuestra afición mexicana es increíble. Nos siguen en San Francisco, vienen cuando vamos a Los Angeles y, sin duda, vinieron a la Ciudad de México, así que no puedo agradecerles lo suficiente", afirmó Shanahan en conferencia de prensa al final del juego.

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Los 49ers se confirmaron con su triunfo, en la semana 11 de la temporada de la NFL, como el mejor equipo de la Conferencia Nacional y como líderes de la división Oeste de la misma con marca de nueve ganados y uno perdido.

A pesar de lo contundente de la victoria, el coach no quiso adelantar a su equipo como un firme candidato al Super Bowl.

"Estamos a mitad de año. Hemos hecho algunas cosas buenas. Pero aún está por verse si el equipo se mantendrá. El equipo tiene una duración de siete meses. Sabremos cómo nos ha ido hasta ahora, pero estamos a mitad de camino y todavía nos queda mucho por recorrer", señaló.

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Fred Warner, quien tiene raíces mexicanas, y salió al campo con una bandera del país, también destacó el apoyo de la afición.

"Los amo. Fue tan especial estar aquí en 2022, sacar esa bandera y volverlo a hacer ahora ha sido increíble este juego fue súper especial y como dije, la energía que tuvo toda la afición durante toda la noche fue una gran razón por la que ganamos", aseguró Warner.

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Un sentimiento que compartió George Kittle, quien sumó dos recepciones de anotación.

"Gracias a todos los aficionados por ser increíbles. Gracias por toda la energía y el entusiasmo; nos divertimos muchísimo aquí. Me encanta jugar en México. El estadio es fantástico. He anotado muchos 'touchdowns' aquí. Así que me encantaría seguir viniendo y seguir haciéndolo", subrayó el ala cerrada.

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Christian McCaffrey, quien logró un 'tochdown' por tierra no quiso irse sin reconocer a los aficionados que llenaron el Azteca.

"Yo pondría a esta afición al nivel de cualquiera. Es realmente increíble. La energía que demostraron desde que llegamos hasta el último momento fue impresionante", dijo el corredor.

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Algo con lo que coincidió Brock Purdy, quien sumó tres envíos de anotación.

"Fue un gran partido, con un estupendo apoyo que nos explotó la cabeza, pero ahora tenemos que pasar página y prepararnos para el próximo partido y terminar la temporada con fuerza", concluyó el quarterback. EFE

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