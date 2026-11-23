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Madrid, 23 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dicho este lunes, dirigiéndose al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Alberto, no se puede ser presidente de España si no entiendes a Cataluña y cada vez que hablas demuestras que no la entiendes".

Illa ha hecho estas afirmaciones en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, donde se ha mostrado convencido de que el próximo domingo el PSOE va a recibir el apoyo mayoritario de la ciudadanía para seguir gobernando. "Lo veo, es que lo veo", ha dicho tajante, porque se lo dice su "intuición política" y la gente en todas partes.

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En conversación con los periodistas Esther Palomera, Javier Casqueiro y Lola García, y en presencia, entre otros, de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el presidente catalán ha manifestado que el 29N va de "Pedro Sánchez o Feijóo y Abascal", y ha pedido a los electores que se pregunten "cuál es la manera más efectiva de tener cuatro años más de Pedro Sánchez".

Su respuesta y su mensaje al elector, con todo el respeto al resto de partidos de izquierda, ha asegurado, ha sido: "Usted no busque la carambola, vaya directo a quien garantiza que podemos gobernar".

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A su juicio, el 29N lo que "está en juego" es "el modelo mismo de país que deseamos para España", y por eso ha lanzado otra pregunta: "¿Estamos dispuestos a ser la primera generación de la España democrática que desandará el camino que tantos sacrificios significó para las generaciones precedentes?".

Para Illa, el adversario del PSOE "es muy taimado, muy camuflado", y hay que tener "cuidado" porque "a veces se presenta con ropajes de neutralidad pero juega a favor de los que quieren involucionar, los de la motosierra".

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Frente a ellos, Pedro Sánchez -del que ha dicho que la ciudadanía está descubriendo en esta campaña su "vertiente más humana"- es para Illa "un líder mundial" y "con agallas", el único capaz de decir "no al 5 % de Trump" y el primero que denunció el genocidio en Gaza.

Durante la conversación, el presidente catalán ha tenido oportunidad de decir que cuando regrese el expresidente Carles Puigdemont él actuará con la misma "institucionalidad" de siempre.

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También, para comentar que el expresidente Felipe González "se equivoca" al votar en blanco en estas elecciones; igual que el portavoz parlamentario y candidato de ERC, Gabriel Rufián, "se equivoca" cuando señala al PSOE como adversario, algo que ha calificado "de partido pequeño".

Además, Illa se ha referido a Núñez Feijóo como alguien que "va a buscar el titular corto de una forma muy confrontativa", y ha dicho de Vox que "vive en otro mundo". EFE

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