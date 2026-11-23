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Barcelona, 23 nov (EFE).- El cabeza de lista del PSC por Barcelona al Congreso y ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha dicho que desea que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "vuelva a la realidad catalana y deje de fabular desde la distancia" y que Junts evite seguir por "el camino hacia la irrelevancia".

En una rueda de prensa organizada este lunes por la Agencia EFE con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, Hereu ha reprochado a Puigdemont sus recientes palabras sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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"Hay maneras de estar en el centro y él escogió el peor medio en el peor momento", ha dicho Hereu, que ha sostenido que PP y Vox han "utilizado" a Puigdemont.

Ha lamentado que el expresidente se haya "dejado utilizar de forma tan torticera en medio de un combate democrático" y ha afirmado, además, que la entrevista que concedió "no le servirá" a Junts para remontar sus perspectivas electorales.

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Hereu ha afirmado que conoce a mucha gente de Junts "enfadada" con Puigdemont y que quedarán "grabadas en la memoria" de los catalanes las declaraciones que hizo el líder de este partido, que quiso "tener notoriedad por un día".

Además, ha asegurado que los socialistas son quienes han pagado un precio más alto" por su apuesta por la llamada agenda del reencuentro.

Hereu ha señalado que compañeros de partido de Puigdemont ya han regresado a Cataluña tras ver cómo se les aplicaba la amnistía y que él podría hacer ya lo mismo.

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Ha agregado que es "un poco extraño" ver a Puigdemont haciendo sus intervenciones en actos electorales todavía mediante "un plasma".

El ministro ha afirmado que el proceder de Junts "contradice" lo que históricamente ha hecho el catalanismo en el Congreso, que es "incidir" e "influir" en la política estatal.

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Ha denunciado que "el camino hacia la irrelevancia es una pendiente que claramente ha cogido" Junts y ha añadido que si lo que quiere es parecerse al partido extraparlamentario Alhora "es su problema".

En este sentido, ha afirmado que "la máxima expresión del catalanismo útil es el PSC". EFE

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