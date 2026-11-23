Guardar

Madrid, 23 nov (EFE).- Un sistema de pensiones equilibrado en España requiere de mecanismos automáticos de ajuste presupuestario ajenos al ciclo político, frente al modelo actual en el que la presión financiera se ha aliviado con mayores transferencias del Estado, según un informe de Funcas publicado este lunes.

Según el estudio, las reformas españolas más recientes han obviado los mecanismos de ajuste automáticos prescindiendo asimismo de mejorar la equidad actuarial y apostando, en cambio, por aliviar la presión financiera mediante mayores transferencias del Estado.

PUBLICIDAD

Según el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, el gasto público en pensiones en España alcanzará el 17,3 % del PIB en 2050 (un incremento de 4,2 puntos respecto a 2022), lo que situará al país a la cabeza del gasto en pensiones, superando en 5,2 puntos la media comunitaria.

El informe, que compara los sistemas de pensiones de distintos países europeos, considera necesario también garantizar la neutralidad actuarial de las reglas de jubilación, reforzar la información a los trabajadores y desarrollar adecuadamente la previsión social complementaria de empleo.

PUBLICIDAD

En este sentido, asegura que la suficiencia de recursos percibidos de la pensión pública ha motivado que la previsión social complementaria tenga un desarrollo escaso en España.

En los últimos años se ha tratado de impulsar el segundo pilar mediante la regulación de los Fondos de Pensiones de Empleo y los Planes Simplificados, estableciendo aportaciones de trabajadores y empresas a los planes de pensiones de empleo, al tiempo que se redujo la deducción fiscal en el tercer pilar individual desincentivando el ahorro privado.

PUBLICIDAD

El informe explica que, aunque todos los países analizados persiguen objetivos comunes de suficiencia y sostenibilidad financiera, recurren a diseños muy distintos que combinan mecanismos de reparto y de capitalización, así como fórmulas de cálculo basadas en criterios más contributivos o más redistributivos.

Alemania, por ejemplo, existe un sistema de puntos, de forma que las cotizaciones se convierten anualmente en puntos de pensión, en tanto que el presupuesto federal cubre el 25 % de los ingresos del sistema y no todos los trabajadores autónomos están obligados a cotizar.

PUBLICIDAD

Francia, por su parte, cuenta con 'impuestos sociales finalistas', que representan el 20 % de los ingresos totales y que, entre unos y otros, gravan la totalidad de las rentas de los residentes.

A juicio de Funcas, hay "un paralelismo entre estos gravámenes y los recargos de equidad/solidaridad en España, alertando la experiencia francesa sobre la dificultad de mantener el carácter temporal de estas figuras cuando las necesidades de financiación se perpetúan".

PUBLICIDAD

En la previsión voluntaria, la reforma de 2019 unificó buena parte de los instrumentos existentes mediante la creación de los Planes de Ahorro para la Jubilación (PER), logrando simplificar productos y alcanzar 12,7 millones de partícipes bajo gestión colectiva.

El sistema de pensiones de Países Bajos es uno de los más reconocidos mundialmente, con un diseño que diversifica el riesgo y divide el peso del sistema entre el presupuesto público y los mercados de capitales, mientras que Suecia fue pionera en las cuentas nocionales. EFE

PUBLICIDAD