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Sevilla, 23 nov (EFE).- El PP volverá a ser el vencedor de las elecciones generales en Andalucía al lograr entre 24 y 26 diputados, por delante del PSOE, que lograría ente 18 y 20 parlamentarios, y donde irrumpe con fuerza Adelante Andalucía, que obtendría una horquilla de entre dos a cinco diputados, según el barómetro de la Fundación Centra.

El Estudio Preelectoral Elecciones Generales 2026 realizado a 2.400 personas en dos oleadas, entre el 21 y el 28 de octubre y entre el 5 y el 11 de noviembre, recoge que Vox sería la tercera fuerza en Andalucía, con el 19 % de los sufragios, que le otorgarían entre 11 y 14 parlamentarios a las Cortes Generales.

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Los populares lograrían el 31,3 % de votos, el PSOE repetiría como segunda fuerza, con el 25 % de los votos, mientras que Vox seguiría como tercera fuerza, con el 19 % de los sufragios, pero Adelante Andalucía se convertiría en la cuarta fuerza, con el 10 %, con lo que superaría a Frente Amplio, que obtendría el 7,3 %, y la posibilidad de un escaño. EFE