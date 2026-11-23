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Madrid, 23 nov (EFE).- La obra 'Museo de los relámpagos' ayuda a los codirectores Shaday Larios y Jomi Oligor a contar las historias que se ocultan en los objetos que se custodian en las colecciones de espacios a priori intocables, pero que en la función aparecen próximos ligados a historias vinculadas a los espacios.

"Relámpago es una metáfora, un revelación instantánea", explica Shanday Larios este lunes durante la presentación, y con ella intentan romper las jerarquías de poder de los objetos y empezar a entrar en otra escucha.

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La pieza, que se estrena el 25 de noviembre en la sala de la Princesa del Teatro María Guerrero, es un teatro de pequeño formato porque muestran pequeños objetos que "tienen que verse de cerca y eso nos ha aportado una sensación de intimidad, es una cuestión práctica", indican ambos, lo que convierte el encuentro en algo "poético y bonito".

Un trabajo que les ha llevado cuatro años en cuatro museos del mundo, entre ellos el de Artes Decorativas de Madrid y el museo de la Ciudad de Quito (Ecuador), una manera de trabajar que les "abrió la caja de pandora de patrimonio como inspiración de trabajo".

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Una propuestas que realizan bajo la estela de detectives para establecer una relación con los objetos mediante la que han conseguido aunar muchas de esas historias para que el público adopte ese reto de búsqueda.

"Una manera de hacerle volar con fantasía a partir de crear nuestro propio museo ambulante, como si perdieras en él al entrar por la noche y descubres cómo se comportan allí todos los objetos y al amanecer dices: ¡wow, qué he visto!", advierte Jomi Oligor.

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Una obra que vincula "los objetos a lo íntimo, a lo humano y que hemos querido hacerla convivir esa parte más fantasmagórica", apuntan. EFE

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