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Palma, 23 nov (EFE).- El incendio forestal declarado anoche en la península de Formentor, al noreste de Mallorca, continúa activo y ha afectado a una superficie estimada de más de 200 hectáreas, aunque la disminución del viento y la incorporación de medios aéreos han mejorado las perspectivas de los equipos de extinción.

Así lo ha detallado este lunes el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en una comparecencia junto a la presidenta balear, Marga Prohens, desde el puesto de mando para seguir la evolución del incendio, que ya es el de mayor gravedad en lo que va de año en Baleares.

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El titular autonómico de Agricultura ha explicado que el fuego se inició en un único punto de una zona de pinar situada detrás de unos viñedos, junto a la carretera que conduce al faro de Formentor, y que se propagó rápidamente en dos frentes debido al fuerte viento registrado durante la noche.

Simonet ha precisado que la mayor parte de la superficie afectada corresponde a zonas de matorral y terreno rocoso, aunque también hay áreas de pinar.

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En las labores de extinción trabajan medio centenar de bomberos forestales, a los que se han sumado suman cinco efectivos de los Bomberos de Mallorca, dos helicópteros y personal de la Guardia Civil y de otros servicios de apoyo.

Está prevista la incorporación de un helicóptero del Consell de Mallorca y de dos aviones anfibios que han sido solicitados al Ministerio de Transición Ecológica y que, según ha comentado el conseller, han partido hacia la isla para participar en la extinción del incendio.

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Durante esta jornada, los equipos concentran sus esfuerzos en contener el flanco que avanza hacia Cala Murta y en asegurar la zona próxima a la carretera ante el cambio de dirección del viento previsto para las próximas horas.

El conseller ha explicado que el flanco derecho está prácticamente estabilizado, pero ha descartado que el conjunto del incendio pueda darse aún por estabilizado.

"Somos más optimistas que anoche", ha reconocido Simonet, quien ha destacado que la disminución del viento permite ahora actuar con medios aéreos y terrestres en zonas donde durante la noche no se pudo intervenir por motivos de seguridad.

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Por el momento no ha sido necesario realizar evacuaciones, ya que las llamas no han alcanzado zonas habitadas, y tampoco se aprecia un peligro inmediato para el hotel ubicado junto a la playa de Formentor ni en la urbanización próxima al establecimiento. EFE

(foto) (vídeo)