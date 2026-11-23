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Madrid, 23 nov (EFE).- El Círculo de Empresarios propone una estrategia de vivienda a largo plazo, basada en la colaboración público-privada, la coordinación entre administraciones y la simplificación burocrática, con el objetivo de que se puedan construir un millón de viviendas en los próximos cuatro años.

Esta es una de las propuestas incluidas en el documento "Carta abierta a los futuros legisladores y gobernantes. Reformas estructurales para un país más próspero", elaborado por el Círculo con motivo de las elecciones del 29N y presentado este lunes por su presidente, Juan María Nin.

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Entre otras medidas concretas, el informe propone movilizar suelo público y privado, agilizar los procedimientos administrativos y urbanísticos que condicionan los nuevos proyectos, reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria y promover un marco estable para la financiación de la actividad promotora, además de favorecer la profesionalización del mercado del alquiler.

"La vivienda es un problema que está incendiando España", ha subrayado Nin, al tiempo que ha añadido que el país por supuesto que es capaz de construir ese millón de viviendas en cuatro años, siempre que se lleven a cabo las reformas necesarias, porque existe la capacidad y el conocimiento para ello.

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Además, ha considerado que teniendo en cuenta "la gravedad del problema" habría que ser "agresivo en los planteamientos" y empezar por vivienda social en alquiler y para jóvenes.

Además de la vivienda, el Círculo ha planteado otras nueve reformas estratégicas en ámbitos como las pensiones, el empleo, la innovación o la educación, que podrían llevar el PIB potencial de España hasta el 6 % en los próximos diez años.

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Juan María Nin ha remarcado la necesidad de "atacar las vulnerabilidades estructurales" que se han acumulado en España y que son "muy importantes" teniendo en cuenta "la revolución que tenemos encima" y ha hecho hincapié en que para llevar a cabo estas reformas son necesarios consensos políticos y sociales, además de "asumir gastos de transición".

Igualmente, ha dejado claro que lo que presentan es "de ambición máxima porque la situación así lo exige" y además son medidas de "retorno inmediato".

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Respecto a las pensiones, se propone un nuevo pacto de Estado por la sostenibilidad que incorpore mecanismos de ajuste ligados a la esperanza de vida, la evolución demográfica y el equilibrio de las finanzas de la Seguridad Social, además de potenciar el ahorro para la jubilación y evitar que el incremento de las cotizaciones sociales sea el principal instrumento de financiación del sistema.

La educación y el talento son otros de los pilares fundamentales para el crecimiento futuro, según el documento del círculo, por lo que también urge un pacto de Estado en este ámbito, con el impulso de la formación profesional y la universidad dual y con una mayor conexión entre el sistema educativo y las necesidades del tejido productivo.

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El Círculo plantea un pacto de Estado por la calidad institucional, teniendo en cuenta "el deterioro" que han sufrido en las últimas décadas, y en este sentido proponen reforzar la independencia efectiva de os supervisores, garantizar la seguridad jurídica, elevar la calidad regulatoria y reforzar la rendición de cuentas.

Mejorar la eficacia e independencia del sistema judicial e intensificar la lucha contra la corrupción en ámbitos como la contratación pública, las grandes infraestructuras y la financiación de los partidos son otras de las iniciativas propuestas por el Círculo.

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Respecto a "la carga regulatoria y la lentitud administrativa", Nin ha lamentado que frenan la inversión en España y por tanto se debe trabajar por reducir la carga burocrática y modernizar las administraciones, además de que ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto de país para incorporar la inteligencia artificial (IA) a su funcionamiento.

En el ámbito de las finanzas públicas, se insiste en la importancia de contar con unos presupuestos generales del Estado, así como establecer una estrategia para reducir el déficit estructural y la deuda pública y acometer una revisión integral del sistema tributario.

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Preguntado por el caso concreto del impuesto a la banca, Nin se ha mostrado contrario al mismo, ya que es "discriminatorio" y ha dejado claro que "si empiezas a quitar capital porque reduces los beneficios, entonces va a haber menos crédito" y ello supone "que el país crece menos".

De vuelta al documento presentado este lunes, también propone un pacto de Estado en materia energética, que garantice un marco regulatorio estable, impulse mayores inversiones en redes eléctricas, almacenamiento e interconexiones y simplifique la tramitación de infraestructuras estratégicas. EFE

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