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Barcelona, 23 nov (EFE).- La violencia sexual está estrechamente vinculada al ocio nocturno hasta el punto de que el 99,1 % de las mujeres asegura haber sufrido alguna agresión de este tipo a lo largo de la vida en este contexto de fiesta, y el 89,4 %, durante el último año.

Estos son algunos de los resultados más destacados del último Informe del Observatorio Noctámbul@s de la Fundación Salud y Comunidad, basado en una encuesta que han respondido 1.083 personas en toda España.

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El estudio, que se ha presentado este lunes, revela que el 82 % de las mujeres ha sufrido insistencia ante una negativa, el 68,7 % ha recibido tocamientos no deseados y el 20,7 % ha sido víctima de alguna agresión sexual con penetración.

Pese a esta denuncia tan generalizada, sólo el 5,9 % de los hombres encuestados admite haber cometido alguna de estas formas de agresión sexual. El Observatorio califica este fenómeno como "el agresor fantasma".

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Además, el 97,4 % de las personas encuestadas asegura haber presenciado alguna forma de violencia sexual hacia una mujer.

El estudio, que llega a su sexta edición, revela también la relación entre el consumo de drogas y las violencias sexuales y destaca que más de ocho de cada diez personas encuestadas asocian la sumisión química al consumo involuntario de sustancias.

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Más allá de la sumisión química, la investigación apunta que es más habitual que el agresor se aproveche de una situación de vulnerabilidad de la mujer por el consumo voluntario de alcohol o drogas.

Ante la alta incidencia de la violencia sexual en estos entornos de fiesta, muchas mujeres optan por limitar su participación en estos espacios, señala la investigación.

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El 51 % de las mujeres encuestadas considera que los puntos lila son muy útiles para responder a las agresiones, aunque sólo el 20,9 % ha recurrido a ellos.

El Observatorio ha instado a ir más allá de las actuaciones puntuales para abordar el problema e integrar la prevención en el funcionamiento habitual del ocio nocturno.

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Además de las encuestas, el informe se basa en entrevistas a profesionales expertas, entidades y colectivos, grupos focales y trabajo de campo en diferentes espacios de ocio nocturno de España, según un comunicado de la Fundación Salud y Comunidad.

Titulado 'A contraluz: entre el reconocimiento y la impunidad', el estudio lo han financiado el Plan Nacional Sobre Drogas y el Ministerio de Igualdad. EFE

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