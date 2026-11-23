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Palma, 23 nov (EFE).- La península de Formentor, al noreste de Mallorca, sufre desde anoche un incendio forestal que continúa activo a primera hora de este lunes, cuando al amanecer se sumarán dos helicópteros a los equipos de extinción terrestres que han trabajado durante las últimas horas.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, esta mañana tratan de sofocar las llamas medio centenar de agentes del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) repartido en cinco brigadas y con cuatro vehículos autobombas.

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Las llamas no han afectado a inmuebles ni a la zona de acampada de esta área forestal del municipio de Pollença, han confirmado las mismas fuentes, que han subrayado que el viento que ha soplado en la zona en las últimas horas ha extendido el fuego y dificultado su contención.

El incendio se declaró a las 21:22 horas y, junto con el personal del Ibanat, obligó a la movilización de los parques de bomberos de Inca y Alcúdia.

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En la red social X, la presidenta balear, Marga Prohens, ha explicado que está "muy pendiente" de la evolución del fuego y ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen a la zona para facilitar el trabajo de los efectivos antiincendios.

También ha expresado su inquietud la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha elogiado la tarea y profesionalidad de los cuerpos de emergencia y seguridad que trabajan en Formentor.

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El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, que anoche ya siguió la evolución del incendio desde el puesto de mando instalado en la zona, se ha desplazado de nuevo esta mañana hasta allí. EFE