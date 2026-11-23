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Madrid, 23 nov (EFE).- Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han reclamado al Gobierno que revise antes de 2027 las indemnizaciones por razón de servicio y los complementos de residencia e insularidad de los empleados públicos, un compromiso que recoge el Acuerdo Marco que firmaron con el Ejecutivo a finales de 2025.

A través de una carta a la Secretaría de Estado de la Función Pública, los tres sindicatos han solicitado que se convoque la comisión de seguimiento del acuerdo marco, donde esperan conocer las propuestas de actualización y negociar las nuevas cuantías, según han informado este lunes CCOO, UGT y CSIF en sendos comunicados.

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CCOO ha considerado necesario adecuar las cuantías vigentes a la evolución del coste de la vida, especialmente los complementos y los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, y ha defendido eliminar los tramos de las indemnizaciones por razón de servicio.

Por su parte, CSIF ha subrayado que es una cuestión de especial interés para muchos empleados públicos y ha confiado en alcanzar "una solución satisfactoria" dentro del plazo previsto. EFE

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