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Redacción Deportes (EE.UU.), 21 nov (EFE).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reconoció este sábado tras ganar el Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) que la prueba fue una "locura" por los constantes adelantamientos, algo que dijo nunca haber visto en Fórmula 1.

"Ha sido una locura, algo realmente surrealista que nunca había visto antes en la Fórmula 1, eso seguro", dijo Verstappen, tetracampeón del mundo, tras bajarse de su Red Bull.

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Verstappen controló de principio a fin una carrera en la que salió desde la 'pole', pero en la que se vio sometido al continuo acecho de los Mercedes del británico George Russell y del italiano Kimi Antonelli o del McLaren del británico Lando Norris, que terminó segundo. En total hubo 35 cambios de líder.

"Creo que lo teníamos bien preparado, pero hubo muchísima lucha. El rebufo era tan grande que resultaba imposible escaparse y era una locura ver a tantos coches siguiéndote", explicó Verstappen.

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"Al principio acertamos con la gestión de la energía, pero, por supuesto, los demás aprenden y observan lo que haces. Llegó un momento en el que no podía recuperar el liderato antes de la línea de meta", añadió.

Fue la cuarta victoria del año para Verstappen, tras las logradas en Baréin, Singapur y Ciudad de México. El piloto de Red Bull ha ganado cuatro de las últimas cinco pruebas. También fue su tercera victoria en el circuito urbano de Las Vegas. EFE

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(foto)