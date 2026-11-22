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Madrid, 22 nov (EFE).- La poinsettia o flor de Pascua se ha convertido en sinónimo de Navidad y los invernaderos españoles ya están dando salida a cerca de 11 millones de unidades, en una campaña en la que el sector de la flor propone decoraciones asociadas a la naturaleza, como centros de mesa con flores, verduras y frutas.

El consorcio "Stars for Europe", que promociona en Europa la poinsettia, sitúa a España como el tercer mercado para esta planta, tan solo superado por los de Alemania e Italia, ya que en 2025 se consumieron alrededor de 10,7 millones de unidades, con un valor final estimado de 48 millones de euros.

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El responsable de Plantaespaña -la sección de planta ornamental y flor cortada de la organización almeriense Coexphal-, Francisco Rubio, ha apuntado a EFE que este año se han cultivado 11,7 millones de poinsettias en la España peninsular -el 65 % en Andalucía-, a las que hay que sumar otro millón más en Canarias.

"Almería, la primera zona productora, ha incrementado esta campaña un 3 % su producción respecto a la pasada", ha confirmado Rubio, quien ha explicado que los agricultores han ajustado sus márgenes para no subir el precio pese al alza de los costes de producción.

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Rubio ha indicado que el 90 % de la producción almeriense es de la variedad clásica de brácteas rojas, aunque las otras tonalidades de colores como blanco, marfil, rosa, amarillo, salmón o burdeos también se pueden adquirir en los puntos de venta.

La joven floricultora Regla del Moral ha plantado este año como novedad variedades de flor de Pascua de color naranja en su invernadero de Chipiona (Cádiz), de 2.400 metros cuadrados; de las 11.300 macetas de 14 centímetros que ha cultivado, una cuarta parte ya está vendida, ha comentado.

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Los materiales vegetales y las propuestas que conectan con la naturaleza marcan buena parte de las tendencias de esta Navidad, han asegurado desde la Asociación Española de Floristas (AEFI).

Ramas, piñas, verdes, musgo, flores secas y frutos ornamentales se incorporan este año a composiciones que buscan combinar belleza, textura y naturalidad, ha agregado la patronal de las floristerías.

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El mercado mayorista Mercabarna-flor (Barcelona) hizo una jornada de demostraciones florales navideñas este mes en el que, según su directora artística, Marta Arnau, "las tendencias de este año están ligadas a la sostenibilidad y los materiales naturales como la madera y con elementos verdes como el eucalipto para decorar espacios".

"La idea es intentar evitar los plásticos y dar calidez, como los centros de mesa hechos con velas, flores, cítricos, piñas, granadas, coles o uvas, un estilo menos recargado en un año en el que los colores burdeos y dorados se llevan", ha añadido.

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En AEFI han agregado que muchas floristerías ofrecen un servicio de diseño y selección de adornos y árboles y su montaje para empresas, hoteles comercios y establecimientos "que desean crear una imagen cuidada y coherente con su identidad".

Han recordado que el 29 de noviembre comienza el Adviento previo a la Navidad y que esa fecha "convierte a las coronas en una de las primeras protagonistas de la decoración navideña"; este año se incorporan "propuestas contemporáneas", con flores naturales, frutos, piñas y otros elementos ornamentales.

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Las floristerías, además, elaboran guirnaldas vegetales para vestir las mesas en las cenas de Nochebuena y Nochevieja, y ofrecen detalles florales para distribuir entre los comensales.

A su juicio, las flores y las plantas ofrecen "infinitas posibilidades para crear ambientes navideños y cada composición permite adaptar la decoración a la personalidad de un hogar, un establecimiento o un espacio aportando naturalidad, calidez y un sello propio".EFE

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(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023235043, 8005855255)