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Madrid, 22 nov (EFE).- Los trabajadores latinoamericanos representan ya uno de cada tres afiliados extranjeros a la Seguridad Social, después de protagonizar la mitad del incremento del empleo foráneo registrado en España en la última década.

Según los datos de la Seguridad Social, octubre terminó con 1,34 millones de cotizantes medios con nacionalidad de alguno de los principales países de Latinoamérica, el 36,4 % del total de afiliados extranjeros.

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Hace una década, en octubre de 2016, los trabajadores de estos países sumaban 376.148 y suponían el 21,7 % del total.

Aunque la evolución al alza ha sido sostenida, se ha acelerado especialmente en el último año, cuando la afiliación de trabajadores latinoamericanos ha aumentado en 350.640 personas, hasta alcanzar los 1.346.556 cotizantes.

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En comparación con octubre de 2016, el incremento asciende a 970.408 afiliados, lo que supone la mitad de los casi dos millones de trabajadores extranjeros que ha sumado el mercado laboral en esta década.

El pasado octubre, último dato disponible, la Seguridad Social contabilizó 3.699.878 afiliados extranjeros de media, un nuevo máximo histórico que les lleva a representar ya al 16,4 % del total de afiliados a la Seguridad Social.

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Por nacionalidades, destacan especialmente Colombia y Venezuela, cuyos cotizantes han multiplicado su presencia en España en los últimos diez años.

Parte del fuerte crecimiento registrado en el último año coincide con el proceso extraordinario de regularización iniciado en abril, en el que 490.586 extranjeros han sido dados de alta hasta el 30 de octubre, el 43,3 % de ellos colombianos y venezolanos, según la Seguridad Social.

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No obstante, el crecimiento de la afiliación extranjera mantiene una trayectoria sostenida desde hace años y ha dado lugar a una composición en la que las nacionalidades latinoamericanas cada vez tiene más peso relativo, frente a otras que lo han perdido.

Marruecos es el primer país de origen de los trabajadores extranjeros en España, con 446.584 afiliados, seguido de Colombia (399.294), Rumanía (339.925), Venezuela (250.726), Italia (219.770), Perú (151.300), China (140.151) y Honduras (86.789).

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Hace diez años, Marruecos ocupaba el segundo puesto, con 225.444 afiliados, por detrás de Rumanía que lideraba la clasificación con 326.711, y seguido de China (100.404) e Italia (100.086).

Mientras Rumanía apenas ha variado sus cifras, Marruecos prácticamente ha duplicado su número de cotizantes y China, por su parte, ha perdido peso relativo en el conjunto de la afiliación extranjera.

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Colombia ha pasado de 52.356 afiliados en octubre de 2016 a 399.294 en octubre de 2026, multiplicando por más de siete su presencia; Venezuela ha pasado de 19.847 a 250.726 cotizantes, más de doce veces más; Perú, de 30.148 a 151.300, ha quintuplicado su cifra; y Honduras, de 18.224 a 86.789, la ha multiplicado por casi cinco.

El Consejo Económico y Social (CES) ya destacaba en su Memoria de 2025 el protagonismo de la población latinoamericana en el crecimiento del empleo, ya que desde 2021 el 63 % de los puestos de trabajo creados habían sido ocupados por personas nacidas fuera del país, con especial presencia de América Latina.

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También Fedea ha analizado con detalle la evolución de la inmigración y sus implicaciones en el mercado laboral, señalando que el aumento de trabajadores latinoamericanos se ha visto favorecido por unas políticas europeas de visados relativamente abiertas hacia estos países.

El centro de estudios apunta a la proximidad lingüística y cultural o la existencia de redes familiares y comunitarias ya asentadas en España como otros factores que han influido en el fenómeno.

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También recuerda que los ciudadanos de países iberoamericanos pueden solicitar la nacionalidad española después de dos años de residencia legal y continuada, frente a los diez años que se exigen con carácter general.

Esto significa que, además de los afiliados que aparecen en esta estadística con nacionalidad extranjera, hay una parte importante de los trabajadores de origen latinoamericano que ya ha adquirido la nacionalidad española, según el informe de Fedea "La realidad migratoria española y su gestión: hechos y percepciones". EFE