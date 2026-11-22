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Sevilla, 22 nov (EFE).- El colectivo 'Justicia para Ana Buza' ha reclamado en una manifestación este domingo en Sevilla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule la sentencia contra la absolución del exnovio de la joven fallecida en 2019 y ordene repetir el juicio con un nuevo jurado popular.

La marcha ha recorrido a partir del mediodía distintas calles de Sevilla desde el Parlamento de Andalucía la sede de la Audiencia, en los Juzgados de El Prado.

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Para facilitar la asistencia desde la localidad natal de la víctima, la organización ha habilitado autobuses gratuitos desde Carmona.

Bajo lemas como 'Justicia para Ana Buza', 'Muerte impune, Estado criminal' o 'Ignoran pruebas científicas presentadas', los convocantes subrayan que la resolución absolutoria aún no es firme, lo que supone una oportunidad para que se corrija.

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De acuerdo con el recurso ya presentado por la familia ante el alto tribunal andaluz, exigen que el TSJA revise la causa, anule el veredicto de no culpabilidad y ordene la repetición de la vista oral "con todas las garantías".

En un manifiesto difundido en redes sociales para llamar a la movilización, los promotores consideran que la investigación estuvo "rota desde el principio" porque la Guardia Civil no custodió el vehículo ni reclamó a tiempo las grabaciones de las cámaras, lo que provocó la pérdida de "pruebas esenciales" sin que nadie haya asumido responsabilidades.

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Asimismo, sostienen que fue la familia la que tuvo que aportar numeroso material probatorio para evitar el archivo del caso.

Los organizadores cargan también contra la actuación de la Fiscalía, a la que acusan de haber defendido "a las instituciones del Estado a las que pertenece, antes que a la víctima", y de haber solicitado la absolución tras desacreditar los informes de la acusación por considerarlos "de parte".

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Según detallan, durante el juicio se ignoraron pruebas relevantes como escritos de la propia joven pidiendo ayuda, el testimonio de una psicóloga y de una compañera de estudios, el estudio de la telefonía móvil y diversos peritajes elaborados por catedráticos de universidad.

Además de la nulidad y repetición del juicio, reclaman que se depuren responsabilidades entre quienes a su juicio cerraron inicialmente la investigación o extraviaron pruebas, y exigen a la Fiscalía que explique por qué desestimó todas las testificales, pruebas e informes científicos aportados contra el procesado.

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La protesta se produce después de que la familia de Ana Buza, fallecida en la madrugada del 7 de septiembre de 2019 en la autovía A-4 a la altura de Carmona, recurriera ante el TSJA la sentencia de la Audiencia de Sevilla que concretó el veredicto de no culpabilidad emitido por el jurado popular respecto a su exnovio, Rafael, absuelto 'in voce' el pasado 6 de octubre.

La resolución recurrida consideró acreditado que la joven salió despedida por la puerta trasera derecha del turismo en el que circulaba junto a su entonces novio "por razones no determinadas sin que conste si dependieron o no de su voluntad", lo que descartaba tanto el atropello intencionado que mantiene la familia como una imprudencia por exceso de velocidad. EFE

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