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Barcelona, 22 nov (EFE).- Un hombre ha fallecido la pasada madrugada en el incendio de una vivienda en el municipio de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), han informado los Bombers de la Generalitat.

Este cuerpo de emergencias ha sido alertado a las 06:55 horas de este domingo de un incendio en una vivienda unifamiliar de la calle de la Margarida de la citada localidad.

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Cinco dotaciones de los bomberos se han trasladado a la casa, donde han comprobado que el fuego quemaba la cocina de la vivienda, que han extinguido, pero que el humo afectaba al resto del inmueble.

En la inspección de la casa, los bomberos han encontrado inconsciente a un hombre, al que han practicado sin éxito maniobras de reanimación, y que finalmente ha muerto.

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Los bomberos han activado cinco dotaciones terrestres de los parques de Sabadell y Cerdanyola del Vallès y un mando de la Región de Emergencias Metropolitana Norte, mientras que los Mossos d'Esquadra han desplazado una patrulla y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) cuatro ambulancias. EFE