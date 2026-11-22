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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El belga Thibau Nys (Lidl-Trek) logró este domingo su cuarta victoria de la temporada al imponerse al esprint en el trofeo Beringen, tercera parada del trofeo X2O Badkamers, a su compatriota Witse Meeusen sobre un recorrido de 28 kilómetros.

Nys volvió a demostrar el buen momento de forma que atraviesa con una nueva victoria, la cuarta de la temporada, tras firmar una sensacional carrera en la que utilizó la técnica del desgaste con el resto de participantes.

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De hecho, solo tres ciclistas más, todos belgas, llegaron con ciertas opciones de pelear la victoria aunque pronto se dieron cuenta que las fuerzas no eran las mismas que las de Nys, que en el momento decisivo, en la última vuelta, marcada por los cambios de posición, se impuso al esprint sobre Meeusen, con Michael Vanthourenhout y Jente Michels a solo tres segundos en meta.

El español Felipe Orts no tomó la salida por un resfriado.

En la categoría femenina la italiana Sara Casasola completó el recorrido en 52:19, aventajando en 19 segundos a la neerlandesa Lucinda Brand, campeona del mundo y de Europa. Tercera fue Aniek Van Alphen.

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La general la sigue liderando Lucinda Brand con un tiempo acumulado de 2h32:28 y 41 segundos de ventaja sobre Casasola. Tercera, a 5:44, la neerlandesa Denise Bentsema. EFE