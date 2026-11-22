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La número dos de Frente Amplio por Madrid, Tesh Sidi, ha replicado las declaraciones realizadas esta semana por la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que planteó que España necesita "inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a tener bebés", asegurando que "los migrantes no somos un servicio doméstico".

Así lo ha dicho este domingo durante un acto de campaña de Unidad del Pueblo Canario (UPC), al que ha acudido para respaldar la candidatura de la coalición integrada por Nueva Canarias, Podemos Canarias, Sumar Canarias e Izquierda Unida Canaria.

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En este sentido, Sidi ha reivindicado el papel de la población migrante en la sociedad española y ha rechazado que se la considere mano de obra destinada al servicio doméstico, al tiempo que ha reclamado "más saharauis, más clase trabajadora en el Congreso y menos Cayetanas".

Además, ha criticado que Álvarez de Toledo pretenda "relegar" a las mujeres migrantes a trabajar para que otras mujeres puedan tener hijos. "Decía esta semana la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo: 'Poned a parir, a parir críos, y que las migrantes nos pongamos a trabajar para que vosotras podáis seguir pariendo críos'", ha señalado.

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Frente a este planteamiento, ha recordado que los niños necesitan servicios públicos y condiciones materiales para crecer.

"Cuando nace un niño en Madrid, en Canarias o en cualquier lado, necesita una escuela pública infantil, necesita una plaza cuando sea mayor en la FP, necesita una educación pública y, para poder parir, tiene que tener una casa. Cayetana, una casa", ha afirmado Sidi.

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Por último, ha comentado en que las mujeres migrantes también tienen sus propias familias y responsabilidades personales. "Tenemos familia a la que queremos ver, tenemos hijos a los que queremos ayudar a hacer los deberes y tenemos padres a los que cuidar", ha defendido para reiterar que "los migrantes no somos un servicio doméstico, no somos un servicio doméstico. Somos la mayoría social trabajadora de este país".