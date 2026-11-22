07/07/2025 El nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 7 de julio de 2025, en Madrid (España). Hoy se ha celebrado el primer Comité de Dirección tras la clausura del XXI Congreso Nacional del partido, celebrado en Madrid del 4 al 6 de julio. Este congreso ha supuesto la reafirmación del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, la aprobación unánime de nuevos estatutos y ponencias, y la proyección de una imagen de unidad y fortaleza económica. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

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El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha exigido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, una "rectificación y unas disculpas públicas" por "decir con total claridad" que "le hubiese gustado que el presidente Sánchez le diera cuatro bofetadas a Feijóo". "Vaya con los del diálogo y la buena educación".

Tellado, en un mitin en Alicante, se ha referido a la polémica originada este viernes en un mitin del PSOE en Ontinyent (Valencia), donde Morant se refirió al debate electoral del pasado jueves entre Sánchez y Feijóo. Tras ese 'cara a cara', el jefe del Ejecutivo denunció la "mala educación" del líder del PP. La ministra dijo ante los asistentes: "Compañeros y compañeras, yo sé que a todos os hubiera gustado que el presidente (Pedro Sánchez) le hubiera pegado cuatro bofetadas bien dadas (a Feijóo)".

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Al respecto, el popular ha lamentado: "Y aún no ha dimitido. Cuatro bofetadas, dice Diana Morán. Cuánta indecencia. Menos mal que estos eran los de la buena educación, los de la buena política, y menos mal que están tan contentos del debate electoral". Y ha añadido: "De no ser así, nos envían al a Los Rochos a darnos un susto a los del PP", ha apuntado en referencia al clan vinculado al narcotráfico que supuestamente contactó la 'trama Leire".

"Vaya con los del diálogo, los de la tolerancia ofreciéndole cuatro bofetadas a Feijóo. Ya lo veis, como no pueden ganar los debates con argumentos, echan de menos los guantazos. Así son los del Partido Socialista", ha afirmado.

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En esta línea, ha criticado: "Una cosa es reivindicar a gritos a Óscar Puente y dar vergüenza ajena, allá ella, y otra muy distinta es desear que se agreda a un rival político, que es lo que sucedía ayer, al líder de la alternativa".

INSULTOS

Del mismo modo, el presidente del PPCV también ha criticado las declaraciones de Morant, a quien ha reprochado "recurrir al insulto una y otra vez". "Nuestro nuevo Óscar Puente en las redes sociales es Diana Morant", ha ironizado.

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También se ha referido a estas palabras la alcaldesa y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá: "Lamentamos profundamente las declaraciones de Diana Morant. Comenzó a gritos, coreando a Óscar Puente cuando todavía los familiares de las víctimas de Urda estaban llorando a sus seres queridos. Siguió llamando 'pecho paloma' al alcalde de Elche y ahora acaba diciendo que el presidente Pedro Sánchez debía abofetear, básicamente a Núñez Feijóo en el debate".

"Si esa es la forma en la que ellos interpretan que tiene que hacerse un debate, no son el partido del amor ni la fuerza del amor, son el partido del odio y la fuerza del odio" ha subrayado. Catalá ha señalado que "la forma sistemática del PSOE de polarizar la sociedad, de generar odio, de generar tensión, de crispación, no es lo que necesitan los españoles".

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"Necesitan un Gobierno serio, que no sea indolente, que respete al adversario, que quiera trabajar de verdad y se centre en resolver los problemas de los españoles. Y nosotros clarísimamente vemos que la única opción para sacar a Sánchez de la Moncloa es Alberto Núñez Feijóo" ha finalizado.