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Salamanca, 22 nov (EFE).- Seis personas han sido detenidas en Salamanca y ocho investigadas por usurpar más de trescientas identidades con el fin de comprar, de forma fraudulenta, cerca de medio millar de dispositivos electrónico de todo tipo valorados en 2023.133 euros, además de contratar servicios de telecimunicaciones, han informado este domingo fuentes de la Guardia Civil.

Todos ellos, sin el conocimiento y por tanto sin el consentimiento de sus legítimos titulares, contrataron de forma ilegal al menos 165 líneas telefónicas en la modalidad de prepago y 335 instalaciones, según los últimos datos de la investigación abierta por la Guardia Civil y que se inició en el municipio de Santa Marta de Tormes, a unos cinco kilómetros de la capital salmantina.

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A los seis detenidos y ocho detenidos se les achaca su presunta participación en delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación, según las mismas fuentes.

Se trata de una estructura organizada en la que cada una de las personas implicadas habría desempeñado una función específica dentro de un entramado donde la Guardia Civil ha detectado hasta 394 identidades usurpadas para la presunta formalización de 335 instalaciones fraudulentas contratadas telefónicamente y la obtención de 165 líneas de telefonía prepago.

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Con epicentro en Salamanca, operaban en todo el territorio nacional pero especialmente en las comunidades autónomas de Asturias, Madrid, Murcia, Cantabria e Islas Canarias, así como en las provincias de Córdoba, Málaga, Zamora y Salamanca.

Durante el registro efectuado en dos domicilios de la capital salmantina, los agentes encontraron numerosas tarjetas SIM de prepago, dispositivos electrónicos precintados, además de documentación con datos personales, documentos de identidad, direcciones y cuentas bancarias.

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Buena parte de esas tarjetas SIM usadas para las contrataciones fraudulentas procedían de dos locutorios de Salamanca, punto importante de una investigación que continuó con la localización e identificación de personas relacionadas con la recepción y distribución de los dispositivos electrónicos conseguidos de forma fraudulenta.

Los responsables de los locutorios, según las mismas fuentes, facilitaban las tarjetas SIM sin comprobar la identidad como exige la normativa legal vigente, lo que habría permitido a los integrantes de la organización disponer de líneas telefónicas necesarias para el desarrollo de su actividad.

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El entramado enviaba por mensajería los productos a domicilios o lugares donde no residían los destinatarios reales.

Entre los productos requisados, además de telefónos móviles en su gran mayoría, figuran también televisores, ordenadores, planchas para el pelo, tabletas y otros efectos electrónicos. EFE

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