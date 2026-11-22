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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha planteado que las elecciones del 29 de noviembre sean "un referéndum de la buena política frente a la mala educación", como ha afirmado este domingo en un mitin en Murcia, donde se le declaró persona non grata a principios de noviembre, con 27 votos a favor de PP y Vox.

"Ya me he enterado de que soy persona non grata para PP y Vox", ha afirmado el presidente. En este sentido, se ha referido a Murcia como "una magnífica tierra, y a los murcianos y murcianas, gente gratísima" y ha reivindicado "la buena política frente a la mala educación" ante los 10.000 asistentes del mitin, según las cifras de la organización, con 4.000 personas en el interior y unas 6.000 en el exterior, siguiendo su intervención a través de una pantalla.

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Antes de iniciar su discurso, el presidente ha ondeado la bandera murciana ante los asistentes y ha recordado la canción 'La mala reputación', que decía "haga lo que haga, es igual, todo les parece mal". En este sentido, ha enumerado que a PP y Vox "les parece mal" subir el salario mínimo, "revalorizar las pensiones" o "cuidar" el Mar Menor. "Para mí, la mala reputación del PP y de Vox, y para los murcianos y murcianas, la buena política del Gobierno de España", ha sentenciado.

En este sentido, ha afirmado que "buena política es subir el salario mínimo interprofesional un 75%" y revalorizar las pensiones, de modo que "hoy los jubilados cobran 1.600 euros de media", frente a los 1.000 de 2018, como ha afirmado. También ha citado la reforma laboral, con 22,6 millones de trabajadores, y el decreto que "prohíbe los desahucios de aquellas personas vulnerables hasta el año 2030".

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En el capítulo de la "mala educación", ha incluido que "Ayuso se compre con el dinero de los madrileños y madrileñas un aticazo con 200 metros cuadrados de terraza", así como llamar "mafia, milicias o disparate" al "derecho constitucional de ejercer la huelga general".

Ha añadido asimismo que "la mala educación es llamar cáncer a las bajas laborales de los trabajadores y trabajadoras" y ha criticado que "aún sigan censurando" a Lorca "la derecha y la ultraderecha".

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En este sentido, ha pedido a "toda España que quiera avanzar" que el 29 de noviembre vote "todo al rojo, todo al Partido Socialista para lograr una mayoría progresista en el Congreso y un gobierno progresista".

LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN Y AL VOTO DE LAS MUJERES

"Nos queda una semana hasta las elecciones. Una semana de remontada. Un día para votar y cuatro años para avanzar con un gobierno progresista", ha expresado Sánchez, al tiempo que ha vaticinado "una participación histórica de la España progresista".

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Asimismo, ha acusado a "quienes quieren hacer negocio con la sanidad y la educación" de no querer que los ciudadanos voten, igual que quienes "quieren convertir el sistema público de pensiones en un fondo de pensiones" o la vivienda en "un mercado de buitres".

"Si alguien nos va a dar la victoria, son las mujeres de España, las mujeres de Murcia", ha afirmado además el presidente, que ha argumentado que las mujeres "saben muy bien lo que representan los recortes en el Estado del Bienestar como consecuencia de la desigualdad estructural" y ha reclamado un Gobierno "que diga sí a los derechos de las mujeres" y "no al machismo y a aquellos que banalizan con la violencia de género".

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En esta línea, ha cerrado con un llamamiento a "votar con fuerza", que ha explicado como "votar por unas pensiones dignas, aunque no seamos pensionistas", así como por los derechos de las mujeres y de los jóvenes.

"Después de Brasil y de Estados Unidos vamos a demostrar que a la internacional ultraderechista se le vence en las urnas. Ellos no son dos derechas, no nos equivoquemos. Son una única involución y hay una única papeleta para, en estas elecciones, derrotar a esa coalición reaccionaria, y esa papeleta es la del PSOE", ha afirmado el presidente.

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