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Murcia, 22 nov (EFE).- El jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha arengado este domingo a los socialistas a realizar un esfuerzo extra en la "semana de remontada" que resta para ganar las elecciones el 29N y reeditar el Gobierno.

En un multitudinario acto en Murcia destinado especialmente al voto joven donde también se ha pedido el apoyo de las mujeres, Sánchez ha aludido a que solo resta una semana para la votación del 29 de noviembre y ha vuelto a advertir de los riesgos de "involución" si PP y Vox logran sumar.

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"Nos queda una semana hasta las elecciones, de remontada, un día para votar y cuatro años para avanzar con un gobierno progresista", ha dicho al tiempo que ha estimado que la "única papeleta" capaz de "vencer a la internacional ultraderechista" es la del PSOE. EFE

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