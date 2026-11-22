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Barcelona, 22 nov (EFE).- El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, ha reivindicado este domingo a los expresidentes Jordi Pujol y Pasqual Maragall y su visión de una Cataluña diversa, a la vez que ha prometido que Esquerra no se dejará "avasallar" por el PP y Vox como, a su juicio, hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el acto central de ERC en Barcelona, en el patio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra ante unas 2.500 personas según la organización, Rufián ha preguntado "qué proyecto tiene para Cataluña" el PSC y el PSOE y ha insistido: ¿Quién irá a la Moncloa a defender nuestros derechos y nuestro país. El PSC y Hereu o ERC? Votad con memoria".

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Rufián ha recriminado a Sánchez que en el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se dejó "avasallar, en pos de una táctica de comunicación política".

"Yo prometo una izquierda soberanista que no se deja avasallar frente a los que van de la mano de los que niegan derechos a nuestro pueblo", ha enfatizado.

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El candidato de ERC ha hecho énfasis en la necesidad de "someter" y "tutelar" al PSOE porque, si no, los socialistas "se van por donde no toca" y ha puesto ejemplos como el reciente reconocimiento como víctima del terrorismo del joven antifascista Guillem Agulló.

"Ha costado 33 años y una campaña electoral donde tiene nuestro aliento en el cogote para que reconozcan la memoria de Guillem Agulló,. Es una vergüenza que el PSOE y el PSC hayan tardado 33 años a reconocer a uno de los nuestros", ha enfatizado.

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En su discurso de más de media hora Rufián ha incluido citas a los expresidentes Pujol y Maragall para hacer un alegato a la "Cataluña diversa": "La diversidad es magnífica, la pureza, para el aceite de oliva".

Al respecto, ha recordado un acto electoral que hizo Pujol en 1999 con el grupo Los Chunguitos y el presentador radiofónico Justo Molinero, en el que el entonces presidente habló en castellano y defendió la pluralidad de Cataluña.

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Rufián, que en esta campaña ha reivindicado en más de una ocasión la visión "integradora" del pujolismo, ha defendido el activismo independentista hecho en castellano y ha considerado que empezó a ser criticado por Junts cuando estos "detectaron que de toda esa gente que se podía acercar, no les votaría ninguno".

Rufián también ha elogiado al expresidente Pasqual Maragall, citando su discurso de investidura en el que defendía una Cataluña "menos sagrada y sacralizada" y más "desacomplejada y diversa".

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"Os prometo un partido que no calle ante la diversidad de este país. Me siento orgulloso de representar la diversidad de mi país y de mi partido. Porque tengo claro que Cataluña es diversa, y que no hay una forma correcta de ser catalán", ha remarcado. EFE

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