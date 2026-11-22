22/11/2026 (i-d) La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa; la consellera de Territorio, Sílvia Paneque; el ministro de Industria y candidato al 29N por Barcelona, Jordi Hereu, en un acto en Girona POLITICA

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La ministra de Vivienda y candidata del PSOE por Ciudad Real a las elecciones generales, Isabel Rodríguez, ha contrapuesto su política de vivienda a la de la derecha: "Salvar a los bancos y desahuciar a la gente", lo que afirma que hicieron en la crisis de 2008 con los recursos de la hucha de las pensiones.

Lo ha dicho en un mitin del PSC en Girona este domingo, junto al presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa; el candidato por Barcelona, Jordi Hereu; la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el candidato por Girona, Marc Lamuà.

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Rodríguez ha advertido de que en las elecciones del 29N la derecha tiene como principal plan la "motosierra" a la sanidad, a las pensiones, a la dependencia, pero también a las políticas de vivienda.

"Ha pasado una semana de campaña y no se han atrevido a pronunciar lo que es un mandato constitucional y también en vuestro Estatut: el derecho a la vivienda y lucha contra la especulación. Está escrito, lo tenemos mandatado y aquí solo Illa y Sánchez lo defienden", ha dicho.

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Lo ha ejemplificado con la votación del decreto sobre vivienda en el Congreso, y ha afeado a los que votaron en contra --PP, Vox y Junts-- que se pusieran del lado de la "indignidad".

Sobre que PP eliminara el Ministerio de Vivienda, cuyas competencias incorporaría en una vicepresidencia, ha dicho que no van a dejar que lo hagan, porque los socialistas ganarán: "Quieren acabar con las políticas públicas de vivienda para que sus amigos sigan haciendo negocio con lo que para nosotros es un derecho".

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DESAFÍA A LA DEMOSCOPIA

La ministra ha augurado una victoria socialista en las elecciones, a pesar de lo que digan los sondeos: "Lo vimos en el 23, no hay encuesta que valga más que nuestro voto en las urnas".

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Ha afirmado que el voto en Cataluña será clave, y ha reivindicado que, tras 8 años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, tanto Cataluña como España están mejor: "España necesita a Pedro Sánchez, pero Cataluña e Illa la necesitan más".

Por ello, ha llamado a la movilización en esta última semana de campaña, pero a hacerlo desde el respeto, frente a como cree que lo hace la derecha: "En un mitin de un socialista nunca se escuchará un insulto, se escuchará un argumento".

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