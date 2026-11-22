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Burgos, 22 nov (EFE).- El burundés Rodrigue Kwizera (Playas de Castellón) ha logrado este domingo su segunda victoria en el Cross Internacional de Atapuerca tras imponerse, con un tiempo de 22:38, en una emocionante carrera en la que superó al etíope Berihu Aregawi, segundo a tres segundos, mientras que Fasika Ayele completó el podio a siete segundos del vencedor.

Kwizera, gracias a un cambio de ritmo en la recta final, recupera así la corona conseguida en 2024 después de haber terminado segundo en la edición de 2025.

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La carrera masculina comenzó con ambición por parte de los atletas españoles Daniel Arce y Mariano García, mientras que Tharcisse Nizigiyimana se encargó de marcar el ritmo en los primeros compases.

Egide Ntakarutimana protagonizó uno de los primeros ataques importantes, al que únicamente consiguió responder Daniel Arce, mientras Charles Kiboino trataba de mantenerse cerca de ambos.

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Sin embargo, el etíope Berihu Aregawi decidió romper la carrera con una fuerte aceleración que seleccionó definitivamente el grupo de favoritos.

Kwizera y Kiboino fueron los únicos capaces de seguir inicialmente su ritmo, aunque la intensidad impuesta por el etíope acabó dejando únicamente a Kwizera a su lado.

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Ambos corredores afrontaron los últimos metros en solitario, con Aregawi tratando de resistir las acometidas del burundés, pero Kwizera aprovechó su velocidad para lanzar un ataque definitivo en la recta de meta que dejó sin respuesta a Aregawi y le permitió cruzar la línea de llegada en solitario. EFE

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