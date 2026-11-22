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Murcia, 22 nov (EFE).- Jonah Rabebaugh, capitán del UCAM Murcia Club Baloncesto, cumplió 100 partidos de la Liga Endesa con el equipo grana en su cuarto curso en la entidad y se une a un listado en el que aparecen tres compañeros suyos, Emanuel Cate, Dylan Ennis y Howard Sant-Roos.

Radebaugh alcanzó esa cifra redonda de encuentros vistiendo la elástica murciana en el campeonato liguero sin poder celebrarlo como le hubiera gustado pues el UCAM CB perdió en el Palacio de los Deportes por 72-74 frente al Casademont Zaragoza dentro de la novena jornada de un campeonato en el que se queda con un bagaje de cuatro triunfos y cinco derrotas.

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Jonah Kameron Radebaugh, de 29 años -nació el 17 de junio de 1997 en Thornton, en el estado estadounidense de Colorado y tiene pasaporte de Montenegro- recaló en Murcia el 23 de febrero de 2024 tras haber aterrizado en España la temporada anterior fichando por el Valencia Basket. Con los taronjas jugó 36 partidos.

El escolta disputó 23 choques ligueros en su primera temporada como grana y luego sumó 34 tanto en la Liga 2024/2025 como en la 2025/2026 y otros nueve en el presente ejercicio.

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En esos 100 compromisos logró 826 puntos, 278 rebotes, 182 asistencias, 120 recuperaciones y 768 créditos de valoración, es decir 8,26 tantos, 2,78 capturas, 1,82 pases de canasta, 1,2 balones robados y 7,68 de eficiencia por encuentro.

En Murcia fue partícipe del brillante subcampeonato liguero conseguido en 2024 y de la medalla de bronce en la Liga de Campeones FIBA ese mismo año y, además, resultó importante en el tope histórico del club en una fase regular en la élite nacional con las 25 victorias en 34 jornadas de la campaña 2025/2026.

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Habiendo rebasado las 100 participaciones ligueras con los de la capital del Segura están el pívot rumano Emanuel Cate, con 171 en seis campañas; el escolta canadiense Dylan Ennis, con 113 en cuatro; y el alero cubano Howard Sant-Roos, con 112 también en cuatro cursos.

Son los jugadores de la actual plantilla dirigida por Sito Alonso que alcanzan ese centenar de encuentros ligueros con el equipo murciano y el técnico madrileño, que afronta su novena temporada en el club, acumula nada menos que 277 compromisos ligueros como universitario de los 559 que lleva en la ACB. Antes dirigió en Badalona, San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Barcelona. EFE

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Ij/asc