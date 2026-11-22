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Castelldefels (Barcelona), 22 nov (EFE).- El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido votar "por la supervivencia de Cataluña" el 29N frenando al "extremo españolismo de un lado y del otro".

Lo ha dicho en una intervención telemática en el mitin central de campaña de Junts este domingo en Castelldefels (Barcelona), donde también han intervenido los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, antes de la cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras.

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"¿Por qué nos tendría que importar lo que les pase al señor Sánchez y al señor Feijóo? Nos importan Cataluña y los catalanes", ha recalcado Puigdemont.

El líder de Junts ha asegurado que no es nuevo que haya "colaboracionistas entusiastas de la extrema derecha y la izquierda", pero sí que en unas elecciones haya únicamente un partido, según él, que se quede "solo" defendiendo de forma "exclusiva" los intereses de Cataluña.

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"¿Si no es la voz de Junts, qué voz defenderá la lengua catalana o, dejádmelo decir más duramente, hablará el catalán? ¿El PSC, Rufián, los de Podemos, Colau?", se ha preguntado.

Del mismo modo, ha argumentado, solo Junts defenderá el concierto económico, parará la "asfixia" a las familias y trabajadores o se plantará al negociar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) si no se han cumplido los anteriores.

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"¿Quién les recordará que todo lo que hacemos -los acuerdos a los que llegamos, o las políticas que bloqueamos- lo hacemos con una única razón, la independencia de Cataluña? ¿Quién quedará? ¿Los señores de ERC con Podemos?", ha dicho Puigdemont.

"Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie", ha sostenido, y ha añadido que Junts es la voz que dice "lo que ni la derecha ni la izquierda españolista quieren escuchar".

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Puigdemont ha cargado contra Podemos y Vox, de quienes ha dicho que son "exactamente lo mismo para Cataluña en términos de inmigración", por su voto en contra de la delegación de competencias a la Generalitat pactada la pasada legislatura entre Junts y los socialistas.

Por ello, ha reivindicado una "voz libre que no esté subcontratada de nadie" y no dependa de "caer bien en Madrid" o "regalarles los oídos". EFE

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(foto) (vídeo)