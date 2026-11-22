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Granada, 22 nov (EFE).- Un juzgado en funciones de guardia de Granada ha ordenado este domingo el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, del hombre de 51 años que fue detenido este jueves tras matar de varias puñaladas a su tío en Alomartes, una pedanía de Íllora (Granada).

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, la sala de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja ha decretado que el procesado, que fue detenido horas después del crimen, entre la cárcel.

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El hombre, con numerosos antecedentes policiales y que según su entorno podría tener problemas de salud mental, apuñaló mortalmente a su tío, de 69 años.

El cuerpo de la víctima apareció junto a su vivienda, ubicada en la calle Nueva de Alomartes, y en la que vivía puerta con puerta con su agresor.

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Los hechos ocurrieron pasadas las 13:40 horas de este jueves en esta pedanía de unos 2.200 habitantes del Poniente de Granada y, según el entorno de víctima y detenido, no consta que mantuvieran una mala relación. EFE

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