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Bilbao, 22 nov (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, admitió sentirse "feliz" por el triunfo conseguido frente al Kosner Baskonia (84-80), aunque destacó que "lo mejor" de la victoria fue que la afición bilbaína salió contenta de Miribilla después de un derbi vasco que ambos equipos entendieron como un partido "especial".

"Es otro paso adelante, pero lo mejor es que nuestra gente está contenta. Hemos querido entender el partido como especial y estoy convencido de que Baskonia también", aseguró el técnico de los 'hombres de negro', que valoró especialmente la capacidad de reacción de su equipo en la segunda parte.

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"Tampoco hemos estado tan acertados, pero hemos visto que hay cosas que trabajamos que nos sirven para ser competitivos. Hemos parado la sangría de las pérdidas, hemos jugado un poquito más dinámicos y con más ritmo, y eso nos ha llevado a volver al partido desde las trincheras y a cambiar la dinámica", destacó.

"En lo mental está claro que tienes que estar preparado para todo y hoy lo mental nos ha ayudado mucho. Vamos a tener que seguir trabajando porque es un camino largo y queda mucha tela por cortar", añadió el técnico catalán, que, en el plano individual, subrayó que el gran partido de Normantas "ha empezado defensivamente".

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"Ha encontrado momentos de inspiración individual en los que claramente ha tenido un impacto muy positivo, pero su impacto ha empezado defensivamente contra jugadores como Duarte o Simmons", señaló. EFE

ibn/jpd