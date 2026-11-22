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Madrid, 22 nov (EFE).- El secretario general de la patronal de la industria cárnica Fecic, Ignasi Pons, ha reclamado la eliminación del IVA a la carne y a los productos cárnicos al entender que es un alimento "esencial" en la dieta y facilitaría la compra por parte de los distintos estratos sociales.

En una entrevista con EFE, ha recordado que ésta es una de las principales peticiones que han hecho a las diferentes formaciones políticas de cara a las elecciones del 29 N.

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Pons ha admitido que es una propuesta de máximos, pero si "nos proponen una reducción" de ese impuesto -sin llegar a eliminarlo- "bienvenido será" también.

Cree que está justificado porque este alimento es "esencial" debido a "todo lo que aporta" a la nutrición humana.

Para Pons, un IVA 0 % a la carne facilitaría que "toda" la población pudiese acceder a esta gama de productos y no cree que la eliminación de este impuesto "sea un tema político" que pueda vincularse más a un bloque que a otro.

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"Lo importante es que se tome conciencia de la importancia" que tiene esta medida también para "la población".

El programa electoral del Partido Popular recoge literalmente la eliminación del IVA de los alimentos básicos. EFE