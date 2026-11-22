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Bilbao, 22 nov (EFE).- Velimir Perasovic, entrenador del Kosner Baskonia, lamentó tras la derrota encajada en Miribilla frente al Surne Bilbao (84-80) que su equipo "nunca tuvo consistencia", especialmente en una segunda parte en la que su rival tuvo "mucho más claro" su juego.

"Cuando algunos jugadores no están en el campo, el equipo lo acusa mucho. No tenemos las ideas claras y es difícil mantener la compostura. En algunos momentos sufrimos bajones demasiado fuertes y ha habido tres o cuatro veces en las que nos han hecho parciales que no hemos sabido cómo parar", explicó el técnico baskonista.

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Perasovic añadió que la acumulación de minutos de algunos de sus jugadores les genera un cansancio que provoca que "dejen de hacer cosas bien como deberían".

"Estamos intentando equilibrar los cambios para que no haya mucha diferencia entre los que están en el campo, pero no lo conseguimos y, cuando hay rotaciones, el equipo baja bastante. Los cambios nos deberían dar un plus, pero nos pasa lo contrario", se quejó.

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"A todo el mundo le preocupa esta situación porque el Baskonia nunca había estado en una situación como esta, perdiendo tantos partidos seguidos, y para mí también es algo nuevo. Pero la actitud es buena y no nos falta mucho para poder competir. Nos faltan algunas victorias seguidas para creer más y todavía estamos a tiempo", concluyó. EFE

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