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Vitoria, 22 nov (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha hecho un llamamiento este domingo en un acto político a que "Gipuzkoa vote masivamente" a la coalición el próximo domingo para "parar" al "bloque reaccionario".

En un acto electoral en San Sebastián, el líder de la coalición abertzale ha defendido que Gipuzkoa es el territorio que "da certeza abertzale y progresista al proyecto nacional".

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"Por eso es necesario que Gipuzkoa participe masivamente en las elecciones porque en Gipuzkoa las cuentas están claras: o bloque reaccionario o EH Bildu. Ahí se juegan los escaños. Algunos hacen paradas de tren y nosotros lo que vamos a hacer es pararles a estos", ha defendido Otegi en referencia a PP y a Vox.

Otegi se ha mostrado convencido de que lo harán con "una sonrisa" y de que además EH Bildu "superará por mucho el techo electoral otra vez" al insistir en que "Gipuzkoa no va a fallar, va a derrotar al bloque reaccionario" y va a tener "todavía mejores resultados" que en las anteriores elecciones generales.

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"¿Os imagináis que dependa de nosotros que el pobre Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Estado español?, ha preguntado Otegi, quien ha insistido en que tras el 29 de noviembre "la izquierda independentista va a tener mucha más fuerza".

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