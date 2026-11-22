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El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha recriminado este domingo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por llevar por bandera "la libertad" pero "perseguir a los profesores" en huelga educativa con sus instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios que establecen medidas de neutralidad al profesorado y ha llamado a apoyar a su partido en las urnas para "meter un zurdazo a la motosierra" del PP "y a las encuestas".

Durante su participación en Madrid en un acto electoral, el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha censurado al Gobierno regional por no reunirse con los profesores que llevan más de un mes en huelga indefinida y que "están perdiendo su sueldo para defender la educación pública" y ha propuesto que "cada día que pase sin recibirles" se le descuente el sueldo correspondiente a la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, y a la presidenta regional.

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"Qué ganas tengo de ser presidente de la Comunidad de Madrid para defender la educación pública, no lo sabéis, qué ganas tengo", ha lanzado el candidato socialista a la Presidencia regional durante su invtervención en el mitin, en el que ha estado acompañado junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista en la capital, Reyes Marato.

Así, ha preguntado a la presidenta regional "dónde está la libertad" que ella defiende para cuestionar que sea "persiguiendo a profesores y a profesoras, mandando circulares a los colegios para que denuncien a quien hace huelga".

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"Los profesores y las profesoras de esta comunidad están perdiendo su sueldo para defender la educación pública. Y yo creo que debería ser al revés. Creo que la consejera y la presidenta deberían perder cada día de sueldo que no se reúnen con la comunidad educativa", ha subrayado.

En esta línea, ha llamado a apoyar al PSOE en los próximos comicios generales, en los que ha asegurado que los socialistas darán "un zurdazo" a la "motosierra" del PP, "a las encuentas" y "a la derecha y la ultraderecha".

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En relación a aquellos que piensan que votar a un partido u otro es "lo mismo", ha subrayado que "un gobierno y otro se parecen lo mismo que una pensión de mil euros y una de mil setecientos euros" igualito".

De este modo, ha llamado a optar por la papeleta del PSOE a "dos millones de trabajadores y trabajadoras", a las mujeres que llevan años "sufriendo la violencia de género" y a tres millones de servidores públicos, entre otros.

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Por su lado, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, con la tradicional camiseta verde en defensa de la Educación Pública que suelen portar los docentes en huelga, ha defendido el voto para el PSOE para acabar con "la burbuja" privatizado del PP.

Así, ha recordado a las "7.291 que murieron en las residencias" madrileñas durante la primera ola de la pandemia de Covid en la región para pedir un voto socialista se quiere que haya "residencias públicas, residencias de calidad y dignificar a las personas mayores".

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