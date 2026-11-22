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Mercedes Martínez

Córdoba, 22 nov (EFE).- Intentar que el alumnado de Primaria esté más atento a la realidad que les circunda y tener mayor capacidad para discernir las noticias falsas de las verdaderas son algunos de los retos planteados en la publicación 'Oratoria y debate en educación primaria. Manual práctico de actividades para el aula'.

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El manual, editado por Sofonautas, adapta conceptos complejos de análisis del discurso a la mente de los alumnos de Primaria, quienes aún no tienen plenamente desarrollado el pensamiento abstracto, ha explicado a EFE el profesor de la Universidad de Córdoba, Manuel Bermúdez.

Los escolares, a través de ejercicios prácticos y sencillos aprenden a identificar relaciones lógicas de causa y efecto, estructurar relatos de forma amena, verificar el origen de las fuentes y diferenciar jerárquicamente entre hechos demostrables, afirmaciones indagables y meras opiniones.

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Para Bermúdez, este tipo de formación resulta importante en el contexto actual, marcado por el "bombardeo" de desinformación en redes sociales y el auge de discursos falsos, "desde el negacionismo climático o los movimientos antivacunas hasta mensajes machistas que calan entre los más jóvenes" a través de las distintas plataformas.

En su opinión, esto ocurre por "la debilidad del pensamiento crítico, que a todo el mundo se le llena la boca con él pero no nadie sabe bien lo que es". Y es determinar primero la fuente de la que viene una afirmación, y segundo, los tipos de mensajes que se pueden transmitir, que son tres: hechos, afirmaciones y opiniones.

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Así, lo más importante son los hechos, que es "algo que se puede demostrar que es verdad; después vendrían las afirmaciones, que es algo que no se puede demostrar todavía que sea verdad, pero que podría indagarse; y luego son las opiniones, que cada uno tiene la suya, pero no tienen validez desde el punto de vista científico o, mejor dicho, de pensamiento crítico".

Sin embargo, estamos "dando pábulo" a las opiniones, como con "los negros valen menos que los blancos o las mujeres valen menos que los hombres, que es lo que está ocurriendo en gran parte de los discursos de las redes sociales".

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Ante esta realidad, la relevancia de estos cuadernos, según el profesor de la Universidad de Córdoba, radica en que el alumnado puede adquirir unas destrezas a la hora de enfrentarse a las noticias falsas que muchos adultos en la actualidad no poseen.

Hay estadísticas que dicen que menos de un 20 % de los adultos españoles son capaces de distinguir algunas noticias falsas "por lo bien diseñadas que están para confundirnos".

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Bermúdez, que es el autor del manual junto a los también profesores Elena Casares y Jesús Suárez, ha recordado que los niños y jóvenes que practican la oratoria y el debate mejoran su rendimiento académico, una circunstancia que pudo comprobar durante el período que estuvo al frente del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba entre 2012 y 2021.

Para Manuel Bermúdez, la palabra es "una primera línea de defensa" que se acaba mejorando con las actividades de oratoria, debate y pensamiento crítico.

Por ello, asegura tener "la intuición" de que un alumno que sabe emplear la palabra sabe defenderse mejor cuando le pegan o le insultan en clase. Ha insistido en que no tiene datos verificados ni cifras al respecto, pero tiene la convicción de que es así.

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La idea de 'Oratoria y debate en educación primaria. Manual práctico de actividades para el aula' se remonta a hace casi una década, primero con la implantación de las asignaturas de oratoria y debate en Secundaria y Bachillerato, y más tarde con la media hora obligatoria en Primaria.

El manual como tal, según ha recordado Bermúdez, se encontraba acabado desde 2020, pero no habían encontrado hasta ahora una editorial que permitiera descargarlo gratis 'online'.

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Eso, "como instrumento de trabajo para todos los docentes, es fundamental" y, por ello, ha celebrado la gran acogida que está teniendo entre el profesorado de Primaria y Secundaria. EFE

(foto) (vídeo)