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La Nucía (Alicante), 22 nov (EFE).- La vizcaína Naia Laso y el valenciano Taiga Gimeno se han proclamado este domingo campeones de España de skateboarding en la modalidad Park 2026, tras imponerse en las finales de las Iberdrola Skate Series disputadas en La Nucía (Alicante).

Laso, diploma olímpico en los Juegos de París 2024, conquistó su quinto título nacional tras lograr una puntuación de 74,47 en su segunda ronda, después de sufrir una caída en su primer intento.

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La skater vasca, natural de Bermeo (Bizkaia), se impuso en la final femenina por delante de Nahia Castro, segunda con 70,33 puntos, y María Atillo, tercera con 63,10.

En categoría masculina, Taiga Gimeno dio la sorpresa al conseguir su primer título nacional. El skater de Quart de Poblet (Valencia) aseguró la victoria en su tercera y última ronda, en la que obtuvo una puntuación de 82,27. Gimeno superó a Izei Villacorta, segundo con 74,97 puntos, y Adrián García, tercero con 71,03.

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La competición, que reunió a cerca de 60 participantes, se desarrolló durante tres jornadas, del 20 al 22 de noviembre, en el skatepark de La Nucía, sede por tercer año consecutivo de las Iberdrola Skate Series en la modalidad Park. EFE

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