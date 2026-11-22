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Madrid, 22 nov (EFE).- Un hombre de unos 50 años ha fallecido este domingo cuando, mientras conducía por la calzada lateral de la M-30, una rama de árbol ha caído sobre el vehículo.

Según trasladan a EFE fuentes de Emergencias Madrid, el accidente ha ocurrido a las 11 horas en el kilómetro 2 de la M-30, en la zona noreste de la carretera de circunvalación.

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El conductor ha quedado atrapado en el interior del coche por la rama, y las primeras personas en parar a atender el accidente, entre ellas un bombero del Ayuntamiento de Madrid fuera de servicio, han abierto hueco con una radial para liberar espacio y realizar el control cervical.

Para cuando han conseguido extraer al conductor del vehículo, ya con ayuda del Samur-PC, estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

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SAMUR-PC ha realizado maniobras de reanimación avanzadas durante más de 30 minutos sin éxito, y finalmente ha tenido que confirmar el fallecimiento.

Los Bomberos del Ayuntamiento han asegurado la zona y han procedido a retirar de la calzada los restos de la rama caída, mientras que la Policía Municipal ha señalizado el accidente, ha regulado el tráfico en la zona y ha realizado el atestado.

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Además, una psicóloga de Samur-PC ha asistido a los primeros intervinientes que han actuado antes de la llegada de los servicios de emergencias. EFE