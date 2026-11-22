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Santiago de Compostela, 22 nov (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Fiatc Girona, lamentó las “nueve pérdidas” de su equipo en el último cuarto, en el que también acusó “la caída en picado en lo físico” que supo explotar Obradoiro.

“Las nueve pérdidas condicionan totalmente tu defensa. El inicio del último es clave es porque las cuatro primeras canastas de Obradoiro, incluido un ‘2+1’, llegaron en acciones de uno contra uno que coincidieron con nuestra caída física”, explicó en rueda de prensa.

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El técnico gallego reconoció que a su equipo le costó entrar en el partido por “el desacierto” porque estaban jugando “más o menos bien”, pero los errores en el lanzamiento exterior permitieron a Obradoiro coger una amplia ventaja.

Pese a ello, destacó “el esfuerzo” de sus jugadores para volver al partido en el segundo cuarto y llegar con opciones de victoria al último asalto, en el que acusaron “la caída en picada en lo físico” justo cuando el rival, con un gran Caleb Agada, subió su intensidad defensiva.

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“En el último cuarto hacemos 9 pérdidas, es un dato terrible. Eso le permitió al Obradoiro coger una ventaja que ya es imposible recuperar. Además, hemos vuelto a fallar 10 tiros libres, que es muchísimo. Pero me voy contento con el esfuerzo del equipo hasta que le aguantó la gasolina porque volvimos al partido en dos momentos complicados”, manifestó.

Finalmente, Moncho Fernández dijo “no tener palabras” para transmitir sus sentimientos por “volver a la que fue mi casa tanto tiempo y por el cariño de la gente y del club, Mi agradecimiento eterno para esta ciudad y este club”. EFE

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