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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El español Marc Márquez ha incrementado hasta los 64 títulos mundiales, con el octavo que logra en la categoría de MotoGP, los conseguidos por el motociclismo español, el último de los cuales se lo apuntó en Indonesia, por primera vez, el joven murciano Máximo Quiles en Moto3, vigésimo séptimo de la lista de campeones españoles.

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Marc Márquez, con 439 puntos, siete victorias en grandes premios y nueve en carreras 'sprint, ha conseguido su décimo título mundial de motociclismo y el octavo de MotoGP, igualando en lo más alto de la tabla con el italiano Giacomo Agostini, quien estuvo junto a él en la celebración del título y le entregó un casco de oro, en la categoría reina del mundial de motociclismo.

Antes, Máximo Quiles, con su victoria en el Gran Premio de Indonesia y cinco grandes premios antes de la conclusión de la temporada, un hito histórico en la categoría de Moto3, fue el anterior piloto en proclamarse matemáticamente campeón del mundo de la categoría de 2026, con un total de diez victorias y quince podios en los diecisiete primeros grandes premios, que lo convirtieron en el vigésimo séptimo campeón del mundo español y el sexagésimo tercer título mundial del motociclismo español.

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Quiles sumó el sexagésimo tercer título mundial del motociclismo español y el décimo en la categoría de Moto3, con lo que se unió a los logrados anteriormente en esta categoría por Maverick Viñales (2013), Alex Márquez (2014), Joan Mir (2017), Jorge Martín (2018), Albert Arenas (2020), Pedro Acosta (2021), Izan Guevara (2022) y Jaume Masiá (2023) y José Antonio Rueda (2025).

En 2025 José Antonio Rueda logró el título de Moto3 y Marc Márquez hizo lo propio en MotoGP, sumando su noveno título mundial, el primero de ellos de 125 c.c. en 2010, el segundo en 2012 en Moto2 y los siete restantes, con los que iguala a un ídolo mundial como el italiano Valentino Rossi en la categoría de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025).

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Antes de José Antonio Rueda y Marc Márquez, en 2024, Jorge Martín logró idéntico hito deportivo en Barcelona, en el Gran Premio Solidaridad que se tuvo que organizar en ese escenario con urgencia por culpa de la DANA que asoló Valencia y el circuito de Cheste.

Martín acumula dos títulos mundiales, pues fue campeón del mundo de Moto3 en 2018 y MotoGP en 2024, la categoría reina del motociclismo mundial, que lo convirtió en el quinto español que lo consigue tras Alex Crivillé, el primero de la historia en los 500 c.c., seguido por Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir.

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El valenciano Jaume Masiá (Honda) fue en 2023 el vigésimo quinto campeón del mundo de motociclismo español, quincuagésimo noveno título mundial y el segundo en la temporada de 2023, tras proclamarse campeón del mundo de Moto2 en Malasia su compatriota Pedro Acosta (Kalex), en la actualidad en la categoría de MotoGP.

El piloto más laureado del motociclismo español continúa siendo el fallecido Ángel Nieto, quien suma 12+1 títulos, siete en la categoría de 125 c.c. y seis en la de 50 c.c., con Marc Márquez tras él, con diez títulos mundiales.

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En 2022 se incorporó a la lista de campeones españoles, como el vigésimo cuarto de la relación, Augusto Fernández (Kalex), el anterior campeón del mundo de Moto2, que relevó en la tabla, en Australia, al mallorquín Izan Guevara (GasGas), que consiguió el título de Moto3, sucediendo a Pedro Acosta, campeón de la misma categoría de Moto3 en su primer año, en 2021, un hito deportivo sólo conseguido anteriormente por el italiano Loris Capirossi (Honda), en 1990.

La categoría de MotoGP, la más grande del campeonato del mundo, es la más laureada del motociclismo español, después de las anteriores motos de dos tiempos en las categorías de 50 c.c., 80 c.c. o 125 c.c.

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Hay un total de quince pilotos con un título mundial, siete con dos, y otros cinco con más de dos galardones del orbe. Ángel Nieto es el piloto más laureado, tras él se encuentra Marc Márquez con diez, Jorge Lorenzo con cinco, Jorge Martínez "Aspar", es el siguiente con cuatro títulos, y con dos títulos están Alex Crivillé, Alfonso "Sito" Pons, Ricardo Tormo, Alex Márquez, Joan Mir, Pedro Acosta y Jorge Martín.

La lista de los veintisiete campeones del mundo españoles y los 64 títulos mundiales, es la siguiente:

.1. Ángel Nieto 13 (12+1) 50 c.c. (1969-1970-1972-1975-1976-1977)/125 c.c. (1971-1972-1979-1981-1982-1983-1984)

.2. Marc Márquez 10 125 c.c. (2010)/Moto2 (2012)/MotoGP (2013-2014-2016-2017-2018-2019-2025-2026)

.3. Jorge Lorenzo 5 250 c.c. (2006-2007)/MotoGP (2010-2012-2015)

.4. Jorge Martínez "Aspar" 4 80 c.c. (1986-1987-1988)/125 c.c. (1988)

.5. Dani Pedrosa 3 125 c.c. (2003)/250 c.c. (2004-2005)

.6. Ricardo Tormo 2 50 c.c. (1978-1981)

.7. Sito Pons 2 250 c.c. (1988-1989)

.8. Alex Crivillé 2 125 c.c. (1989)/500 c.c. (1999)

.9. Alex Márquez 2 Moto3 (2014) y Moto2 (2019)

10. Joan Mir 2 Moto3 (2017) y MotoGP (2020)

11. Pedro Acosta 2 Moto3 (2021), 1 Moto2 (2023)

12. Jorge Martín 2 Moto3 (2018) y MotoGP (2024)

13. Manuel Herreros 1 80 c.c. (1989)

14. Emilio Alzamora 1 125 c.c. (1999)

15. Álvaro Bautista 1 125 c.c. (2006)

16. Julián Simón 1 125 c.c. (2009)

17. Toni Elías 1 Moto2 (2010)

18. Nicolás Terol 1 125 c.c. (2011)

19. Pol Espargaró 1 Moto2 (2013)

20. Maverick Viñales 1 Moto3 (2013)

21. Tito Rabat 1 Moto2 (2014)

22. Albert Arenas 1 Moto3 (2020)

23. Izan Guevara 1 Moto3 (2022)

24. Augusto Fernández 1 Moto2 (2022)

25. Jaume Masiá 1 Moto3 (2023)

26. José Antonio Rueda 1 Moto3 (2025)

27. Máximo Quiles 1 Moto3 (2026). EFE