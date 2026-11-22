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Madrid, 22 nov (EFE).- La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha dicho este domingo que cuando su formación gobierne en la comunidad va a "tirar a la basura" el formulario de comunicación de incidencias relativas al "deber de neutralidad" de los docentes puesto en marcha por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, una iniciativa que ha calificado de "franquista".

En un mitin en la plaza de la Fuente de San Sebastián de los Reyes, Bergerot ha destacado "la lección de lucha, de dignidad y de servicio público" que están dando las educadoras infantiles y los docentes de la enseñanza pública que están en huelga indefinida en la Comunidad de Madrid.

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Para la portavoz de Más Madrid, Díaz Ayuso y la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, "van con todo" y recurren a "los insultos, las denuncias y la censura" porque los profesores "van ganando".

"Quieren quitarnos el derecho a la huelga y el derecho a protestar. Quieren traer la cultura del chivatazo contra el que protesta y convertir a los equipos en delatores, con esos modelos de incidencia puestos en marcha por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que son como los expedientes de depuración franquista", ha explicado antes de afirmar que Más Madrid los va a "tirar a la basura" cuando su formación gobierne en la región.

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"Quieren romper la solidaridad entre los profesores, las familias y los alumnos, pero se han encontrado con una respuesta ejemplar de toda la comunidad educativa y de todas las familias en apoyo a los profesores", ha aseverado Bergerot, quien se ha mostrado convencida de que "la educación pública va a ganarle esta huelga a Isabel Díaz Ayuso".

Por su parte, la diputada de Más Madrid en la Asamblea María Pastor ha dado las gracias a las educadoras de infantil y los profesores de la pública por "luchar por la educación de nuestros hijos e hijas", mientras los están "insultando y maltratando".

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Pastor ha sostenido que después de cinco semanas de huelga, en las que los docentes llevan pidiéndole, sin éxito, a la consejera de Educación que se siente a negociar sus reivindicaciones con el comité de huelga, a Zarzalejo "solo le queda un camino: la dimisión".

En el acto también ha intervenido la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, quien ha expresado su apoyo a los profesores de la escuela pública que han salido a las calles en Madrid para decir que no van a dar "ni un paso atrás" y que frente a "la censura" de Isabel Díaz Ayuso "no van a bajar los brazos". EFE

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