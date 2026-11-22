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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El español Marc Márquez, diez veces campeón del mundo, dijo ya hace algunas carreras, en plena remontada desde los 102 puntos de desventaja que llegó a tener respecto al italiano Marco Bezzecchi tras la carrera de Italia, que "quedaban pocas carreras pero muchos momentos", y tuvo razón.

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Tuvo razón porque, a pesar de todos los avatares y 'palos' que se encontró en el camino, acabó consiguiendo su objetivo de ser campeón del mundo por octava vez en MotoGP y diez veces a lo largo de su carrera deportiva en el campeonato del mundo de motociclismo.

Y ese momento se podría resumir en las palabras que dedicó a los seguidores que llenaban por completo la grada 'MM93' en el circuito de Portimao al recordar que cuando consiguió el título de 2025, cinco años después de sufrir su grave lesión en el 'Angel Nieto' de Jerez de la Frontera y el calvario posterior por las complicaciones sufridas, aseguró que estaba "en paz conmigo mismo".

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No acabaron ahí sus penurias pues siendo ya campeón, en Indonesia la mala suerte volvió a golpear al campeón del mundo con la caída que provocó Marco Bezzecchi y que supuso un nuevo calvario del que en 2026 salió con una nueva intervención quirúrgica en el hombro derecho por culpa de un tornillo que tocaba el nervio radial.

A pesar de todo se hizo de nuevo a sí mismo, regreso con más ánimos, y esa resiliencia que siempre le ha caracterizado le permitió comenzar a vivir nuevos momentos y una remontada que le ha llevado a proclamarse campeón del mundo en 2026, un título que confirmó era un regalo para todos sus seguidores: "Dije que me quedé en paz conmigo mismo -en 2025-, y este va por vosotros -en 2026-".

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Y ha insistido, en sus primeras declaraciones en televisión, tras proclamarse campeón, que "el año pasado fue un título para quedar en paz conmigo mismo y yo creo que el de este año es para todo el mundo, para mis abuelos y mis abuelas, para todos los aficionados y para todos aquellos que han estado alrededor mío apoyándome".

Sin pelos en la lengua, como en él siempre es habitual, Marc Márquez insiste en que el de 2026 ha sido "un título de adaptación a las circunstancias y a las necesidades de mi cuerpo".

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Y reconoce que "ayer fallé, pero hoy ha sido un día de adaptación a las circunstancias y todo ha salido bien", para recalcar que "siempre he sido fiel a mi instinto y siempre lo seguiré siendo".

"Todos los pilotos somos unos luchadores", ha continuado en televisión Marc Márquez, quien afirma que "unos ganan más y otros menos, pero todos aquí sabemos lo que es el sacrificio y la disciplina para conseguir los objetivos que nos planteamos y que en ocasiones nos hacen sufrir mucho más de lo que deseamos". EFE

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