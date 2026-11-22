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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado este domingo, en el circuito de Portimao, su octavo título mundial de MotoGP, el décimo de su carrera deportiva, y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha ganado con autoridad el Gran Premio de Portugal de MotoGP.

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Marc Márquez necesitaba una novena posición y al final consiguió ser octavo al sufrir una caída en la última vuelta el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

La definición del título mundial estuvo en la mente de todos en los instantes previos a la salida, en la que ni Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ni los pilotos oficiales de las Aprilia RS-GP, el español Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi, podían fallar en sus particulares objetivos.

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Al contrario de lo que se pudiera pensar, Marc Márquez decidió asumir más riesgos de los estrictamente necesarios para liderar la carrera desde la primera curva, en tanto que Marco Bezzecchi, que salió muy rápido, se tuvo que conformar con la segunda plaza en los instantes iniciales, luego superado tanto por Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) como por Jorge Martín.

La vuelta inicial la completó Marc Márquez como líder, con Raúl Fernández y Jorge Martín pegados al rebufo de su moto cuando la carrera ya había perdido al francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), en un incidente en el que Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) cayó hasta la última posición de carrera.

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En la segunda vuelta Raúl Fernández fue el primero en superar a Marc Márquez, al que también adelantaron poco después, al abrir en exceso 'la puerta' a sus rivales, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, como también Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), Diogo Moreira (Honda RC 213 V) y Pedro Acosta (KTM RC 16), que poco después se fue por los suelos en la curva cinco, forzado con ello al abandono.

En esos instantes iniciales, y por su actitud, se pudo comprobar que Marc Márquez rodaba con mucha tensión, a pesar de su excepcional salida, pero, con 22 vueltas por delante, todavía podía suceder de todo.

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Raúl Fernández se mantuvo firme en cabeza de carrera, perseguido por Martín y Bezzecchi, un trío que ya contaba con más de dos segundos sobre sus perseguidores, mientras Marc Márquez recuperaba un poco el ritmo de carrera y se iba acercando al brasileño Diogo Moreira, quinto, que había salido desde la undécima posición.

Márquez, con Fabio di Giannantonio pegado a él, fueron 'comiéndose' la ventaja que por delante tenían Fermín Aldeguer y Diogo Moreira, y, en la décima vuelta, en la curva tres, el italiano decidió pasar al líder del mundial, al que la séptima posición también le valía para ser matemáticamente campeón del mundo, independientemente del resultado de sus rivales por el título.

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Al principio de la vuelta once, en la curva uno, Bezzecchi superó a Martín para ponerse segundo, mientras que el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) hacía lo propio con Marc Márquez, octavo, que iba a tener que defenderse de los ataques del surafricano Brad Binder (KTM RC16).

Desde el muro de la calle de talleres toda la información que se suministraba a Marc Márquez era la posición de Jorge Martín y a que distancia tenía, aproximándose, al siguiente rival, para controlar en todo momento la posición de cabeza.

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En esa misma vuelta, con problemas técnicos, se retiró de la carrera el español Alex Márquez.

Marco Bezzecchi se fue pegando poco a poco a Raúl Fernández, en tanto que Jorge Martín pareció perder algo de 'fuelle' en ese tramo de la competición, en el que Marc Márquez ya tenía a Brad Binder a medio segundo de distancia por detrás de él.

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En la decimoquinta vuelta de carrera y en la curva de final de recta, Bezzecchi superó a Fernández para asumir el rol de líder por primera vez, y lo cierto es que el ritmo que imprimió en esa fase de la carrera, con récord de vuelta rápida incluida, le permitió abrir un hueco importante sobre el español.

Bezzecchi aumentó las diferencias por encima del segundo en apenas una vuelta, en una fase de la competición en la que Jorge Martín volvió al ataque sobre Raúl Fernández para pelear por la segunda posición, cuando Marc Márquez defendía con éxito un octavo lugar que le daba matemáticamente el título mundial.

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Una vez más la curva uno del circuito fue protagonista al adelantar Jorge Martín a Raúl Fernández en ese punto al comienzo de la decimoctava vuelta, con Marc Márquez sólido en el octavo lugar, pero perseguido muy de cerca por Brad Binder y, un poco más atrás, por el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V).

La tensión de Marc Márquez se podía palpar en el ambiente al verse superado en la decimonovena vuelta de las veinticinco de carrera por Brad Binder y con Luca Marini muy cerca de él.

En esas condiciones todavía era campeón del mundo Marc Márquez, pues Jorge Martín necesitaba ganar a Marco Bezzecchi para retrasar el 'alirón' de su rival Marc Márquez hasta Cheste (Valencia) y los 'susurros' en el taller de Aprilia centraron otro de los focos de atención de la carrera.

Pero Marc Márquez arriesgó lo justo para que no hubiera de nuevo sorpresas y se pegó a Brad Binder para tener controlada en todo momento la situación camino de su octavo título mundial.

Al final Marco Bezzecchi se adjudicó la victoria con autoridad, por delante de su compañero Jorge Martín y con Raúl Fernández tercero, mientras que Marc Márquez acabó noveno, por la caída de Diogo Moreira, para adjudicarse matemáticamente su octavo título mundial de MotoGP y el décimo en el motociclismo. EFE