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Elecciones generales 29-N, en directo | Feijóo pide pelear voto a voto: “Sabemos lo que es ganar unas elecciones y no gobernar” Falta una semana para los comicios. Los partidos tratan de movilizar a sus votantes en las regiones donde se prevé un resultado más ajustado

Números ganadores del Super Once del 22 noviembre Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Doce heridos en Barcelona por la caída de tres árboles y una farola durante la Cursa de les Dones: dos personas en estado grave Nueve mujeres han sido atendidas por los servicios de emergencia al ser golpeadas por un árbol mientras estaban en la carrera solidaria de Barcelona