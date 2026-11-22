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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de Portugal de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Portimao, en el que el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), octavo, se ha proclamado, de nuevo, campeón del mundo de MotoGP.

Junto a Marco Bezzecchi acabaron en el podio los también pilotos de Aprilia españoles, Jorge Martín y Raúl Fernández. EFE

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